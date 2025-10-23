Preocupación en Racing: Santiago Sosa sufrió una fractura en la cara

Sosa, quien rindió en un nivel altísimo desde que llegó a Racing a principios del 2024, recibió un fuerte codazo por parte de su propio compañero Marcos Rojo durante el final del encuentro en el que el equipo de Avellaneda perdió 1-0.

Producto de este fuerte golpe, Sosa terminó el partido con un vendaje en la cabeza mientras que a medida que pasaban los minutos su apariencia iba empeorando producto de los moretones en la zona.

Fue por esto que el mediocampista quedó en observación en un hospital, donde se le realizaron estudios y se terminó confirmando la gravedad de la lesión.

Sosa será evaluado en Buenos Aires por un cirujano máxilo facial para determinar los pasos a seguir, aunque todo apunta que se perderá el partido de vuelta, donde Racing intentará frente a su gente dar vuelta la serie y así meterse en la final de la Copa Libertadores por primera vez en 58 años.

Rojo habló tras la derrota de Racing

“Fue increíble. Porque era un centro que eran dos jugadores nuestros. Pita cuando la pelota no la había impactado ninguno de los jugadores y corta la jugada. Son cosas que pasan, hay que estar preparado para todo”, se refirió el zaguero en diálogo con ESPN a la polémica del arranque del complemento.

Además, el exjugador de Boca se mostró optimista ante la posibilidad de revertir la llave y meterse en la gran definición en Lima: “No es el resultado que queríamos. Hicimos un gran esfuerzo, corrimos, metimos ante un gran rival. Yo creo que estamos conformes. Creo que es un resultado que podemos dar vuelta con nuestra gente”.

“Ahora nos va a tocar a nosotros tener la responsabilidad de salir a buscar el partido, como ellos lo hicieron en su cancha. Ellos van a tener que aguantar, a ver si pueden aguantar como nosotros”, añadió el ex Manchester United.