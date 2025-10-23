Gustavo Costas: "Estamos más vivos que nunca, vamos a ir a Lima"

“A nadie le gusta perder, no voy a estar contento por perder. Estoy orgulloso de este plantel, lo digo siempre, no porque esté yo dirigiendo, sino por ellos. Veníamos con problemas de lesiones, jugadores que no estaban al cien. (Santiago) Sosa parece que fue a una guerra", expresó el DT de Racing post un partido donde su equipo compitió de visitante ante un gran rival.

Luego, el técnico sostuvo que la gente "tiene que estar orgullosa de este plantel", porque se "plantó" y le jugó "de igual a igual" aunque tengan "más billetera y poder". De hecho, ese motivo, el de haber estado de igual a igual con Flamengo en el Maracaná, mantiene viva la ilusión en La Academia de darlo vuelta en el Cilindro de Avellaneda.

"Esto sigue abierto. Tenemos que estar más juntos que nunca. En casa nos vamos a jugar el sueño", dijo. Y destacó la jerarquía de Flamengo, pero advirtió que ellos competirán con "el corazón y el alma", y con el apoyo de todos los hinchas que dirán presente en su casa.

"Vamos a enfrentar a un equipo que es una selección. Es el mejor equipo de Sudamérica, compite con los europeos. Se compite con el corazón y el alma, tratando de dar el cien por cien. Que lleguen mejor algunos jugadores, sabemos que son más que nosotros. Tiene la gloria ahí adelante. Faltan 90, 95 minutos. Con eso vamos a competir. Y con toda nuestra gente", señaló el DT.

Por último, Costas reafirmó que se va con buenas sensaciones y que llegarán "como sea" a Lima, donde se jugará la final de la Libertadores: "Siempre me voy con la sensación positiva. 75.000 personas, estadio de ellos, y le jugamos de igual a igual. Hicimos un gol que no se cobró. Tenemos más de medio equipo que no está bien físicamente. Como sea tenemos que llegar a Lima".