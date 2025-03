Costas, tras el penal no cobrado ante San Lorenzo: "El VAR nunca está para Racing"

"Lo del penal fue una vergüenza, nunca nos van a ver del VAR a nosotros... Parece que para nosotros lo tienen suspendido. Nunca van a ver ninguna", disparó el técnico en la conferencia de prensa luego del frenético encuentro que comenzó ganando San Lorenzo, lo dio vuelta 2 a 1 Racing y después el Ciclón se impuso por 3 a 2 en el Gasómetro.

El entrenador no se quedó ahí y continuó con el reclamo de lo que pareció una falta de Romaña al llegar tarde ante Zaracho cuando promediaba el segundo tiempo y la Acadé ganaba por 2 a 1, por lo que hubiera podido llegar al 3-1 mediante el penal. Pero Facundo Tello dejó seguir y desde el VAR (a cargo de Mauro Vigliano) no lo llamaron para que revisara la acción.

image.png

Por el penal que no le cobraron a Racing en el partido ante San Lorenzo por el Torneo Apertura de Argentina. Lo toca abajo y el árbitro no fue ni al VAR, no sé qué mierda es lo que está viendo, son unos chorros hijos de re mil putas.

pic.twitter.com/jkKCg4sWAc — Tendencias en Deportes (@TendenciaDepor) March 4, 2025

"En la cancha no vi si fue penal, pero después la vi. Fue una vergüenza ese penalazo. Tampoco voy a decir que perdimos por el árbitro. Capaz que lo errábamos -aclaró el DT-, pero no sé por qué no cobró ese penal", agregó el entrenador. Más allá del juez, Costas también expresó mucho fastidio por la caída, en un equipo que tuvo diez suplentes e hizo mucho desgaste. Sin embargo, se quedó con las manos vacías de manera agónica.

"No soy de poner excusas, ustedes saben. Tengo una calentura bárbara por haber perdido el partido. No me gusta perder nada, y menos los clásicos. Podría decir que venimos de jugar hace tres días (cuatro), de ganar algo importante, que los jugadores no descansaron bien... Pero eso ya está. Los chicos dieron todo lo que tenían que dar", concluyó Costas.