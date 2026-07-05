Cristiano Ronaldo: "No lo estoy haciendo mal, ya he hecho tres goles"

El goleador portugués evaluó su nivel hasta ahora en el Mundial, palpitó el cruce con España y contó una anécdota con una azafata argentina en conferencia de prensa.
En la previa del duelo de Portugal con España (este lunes a las 16 horas) por los octavos de final del Mundial, Cristiano Ronaldo evaluó su nivel hasta ahora en la Copa del Mundo, palpitó el cruce con los españoles y contó una anécdota con una azafata argentina en una conferencia de prensa.
"No lo estoy haciendo tan mal. Ya he hecho tres goles, hay otros que hicieron más porque están muy bien. Ustedes no me quieren ver más aquí, ya llegará. He dado todo lo que tenía. Yo juego por la pasión, juego porque me encanta jugar al fútbol", expresó Cristiano Ronaldo. Y siguió: “No me falta nada en la vida, ha sido muy generosa conmigo, no voy a ser más Cristiano por ganar un Mundial o no. Trato de disfrutar día a día y con las críticas creces”.
Cristiano Ronaldo está teniendo un aceptable rendimiento en la Copa del Mundo, pero que parece discreto frente a los números de otras figuras del certamen: Lionel Messi (7 goles), Kylian Mbappé (7), Harry Kane (5), Erling Haaland (5), Ousmane Dembélé (4) y Vinícius Júnior.
Después, habló del enfrentamiento con España por un lugar en cuartos de final: "Tengo un cariño muy especial por España. Tengo muchas cosas ahí: negocios, una casa, amigos, mi familia es prácticamente española... España es siempre candidata a ganar lo que sea. España, teóricamente, es favorita porque ya ganó, pero lo de mañana es diferente. Me encanta jugar contra España porque siempre son buenos partidos. Tengo la sensación de que vamos a ganar”.
Y, consultado sobre Lamine Yamal, expresó: “España tiene mucho talento, no se puede individualizar. España tiene generaciones muy buenas. Siempre son candidatas a lo que sea. Tenemos que tener fe y coraje para ganar a España. Tiene mucho futuro. No vi los partidos de España. Sólo un poco contra Cabo Verde. Tiene futuro. Lo está haciendo muy bien. Tiene un futuro vibrante”.
Además, fue consultado sobre si será su último Mundial teniendo en cuenta su edad. "Terminaré cuando yo quiera, como dije hace años, no cuando ustedes quieran. Es una pérdida de tiempo que siempre me hagan la misma pregunta, el último... vamos a ver. No quiero llamar la atención por esto. Lo más importante es jugar el partido de mañana y tener fe en que vamos a pasar”, respondió.
Y, ante una nueva consulta similar, contestó: “Último Mundial… gracias por la pregunta, es interesante, me gusta. Que sea mi último Mundial, va a ser mi último Mundial… Disfrutaré día a día. Ojalá que no sea mañana mi último partido, así ustedes me pueden matar un poco más. Intentar matar”.
Por último, Cristiano reveló una anécdota con una azafata argentina en el vuelo a Dallas: "Yo sabía que era de Argentina por la manera en que me miró. 'Tú me miraste y desviaste muy rápido, eso quiere decir que no le gusta Cristiano'". Y cerró con buena onda: "Mi mujer es argentina, obviamente que tengo que tener un cariño por Argentina".
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