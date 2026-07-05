La FIFA designó a un árbitro francés para el partido de la Selección Argentina contra Egipto

Se trata de François Letexier, que ya dirigió dos partidos en lo que va del Mundial 2026. Estará acompañado por otros dos compatriotas como jueces asistentes. El antecedente que preocupa a la Argentina.
A tres días del partido entre la Selección Argentina y Egipto por los octavos de final del Mundial, la FIFA confirmó la designación del árbitro del encuentro. El elegido fue el francés François Letexier, cuyo nombre generó comentarios en las redes sociales, al igual que la del resto de la terna arbitral, debido a su nacionalidad.
Según informó la FIFA, Letexier estará acompañado por sus compatriotas Cyril Mugnier y Mehdi Rahmouni como jueces asistentes. El equipo arbitral se completará con el noruego Espen Eskas como cuarto árbitro y su compatriota Isaak Bashevkin como asistente de reserva.
El partido se disputará este martes desde las 13 (hora argentina) y será la tercera presentación de Letexier en el Mundial 2026. Anteriormente, dirigió los encuentros entre Ecuador y Costa de Marfil, y Cabo Verde frente a Arabia Saudita, ambos correspondientes a la fase de grupos.
Con 37 años, Letexier es considerado uno de los árbitros de mayor prestigio y proyección del fútbol europeo. Nacido en la localidad francesa de Bédée, integra la categoría élite de la UEFA y, fuera de las canchas, trabaja como alguacil judicial.
Su carrera en la máxima categoría del fútbol francés comenzó hace poco más de una década. A los 28 años se convirtió en el árbitro más joven en dirigir un partido de la Ligue 1. En 2017 obtuvo la categoría de árbitro internacional de la FIFA y, en 2024, fue distinguido por la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol (IFFHS) como el mejor árbitro del mundo.
A lo largo de su trayectoria acumula cerca de 400 partidos oficiales, más de 220 de ellos en las principales competiciones de Francia. De acuerdo con los registros del sitio especializado Playerstats.football, mostró 1.457 tarjetas amarillas y 62 tarjetas rojas, con un promedio de 3,55 amonestaciones por encuentro.
Entre los antecedentes más recordados de Letexier aparece el partido entre Real Madrid y Benfica que derivó en el denominado "Caso Prestianni". Tras ese encuentro de la Liga de Campeones, disputado en febrero y ganado por el conjunto español por 1-0, la UEFA sancionó al futbolista argentino del equipo portugués luego de las acusaciones de haber insultado al brasileño Vinicius Jr.
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