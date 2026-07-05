La FIFA designó a un árbitro francés para el partido de la Selección Argentina contra Egipto

Letexier dirigió el partido que derivó en el "Caso Prestianni".

La carrera de Letexier y un antecedente que preocupa a la Selección

Su carrera en la máxima categoría del fútbol francés comenzó hace poco más de una década. A los 28 años se convirtió en el árbitro más joven en dirigir un partido de la Ligue 1. En 2017 obtuvo la categoría de árbitro internacional de la FIFA y, en 2024, fue distinguido por la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol (IFFHS) como el mejor árbitro del mundo.

A lo largo de su trayectoria acumula cerca de 400 partidos oficiales, más de 220 de ellos en las principales competiciones de Francia. De acuerdo con los registros del sitio especializado Playerstats.football, mostró 1.457 tarjetas amarillas y 62 tarjetas rojas, con un promedio de 3,55 amonestaciones por encuentro.

Entre los antecedentes más recordados de Letexier aparece el partido entre Real Madrid y Benfica que derivó en el denominado "Caso Prestianni". Tras ese encuentro de la Liga de Campeones, disputado en febrero y ganado por el conjunto español por 1-0, la UEFA sancionó al futbolista argentino del equipo portugués luego de las acusaciones de haber insultado al brasileño Vinicius Jr.