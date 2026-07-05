Gran remontada de Franco Colapinto: largó 19°, terminó noveno y sumó dos puntos

El ganador de cinco carreras en lo que va del año tuvo que pasar dos veces por los boxes para intentar arreglar el desperfecto, en una ocasión le cambiaron el alerón y en otra arrancaron una pieza defectuosa de la suspensión, pero no pudo volver a tener ritmo competitivo, con serios problemas para mantener el coche en la pista.

Su imposibilidad para doblar con comodidad hacia la izquierda, tenía que mantener el volante girado a la derecha incluso en las rectas, lo hizo perder tiempo de forma constante y permitió que Colapinto se acerque a poco más de un segundo de diferencia, en la pelea por el P10. Además, en el intento de no perder el puesto, Antonelli empezó a apretar y superó los límites de la pista en un número de veces mayor al permitido, por lo que sufrió una penalidad de cinco segundos, que le dio el puesto de forma virtual al argentino.

Las posiciones finales del Gran Premio de Gran Bretaña.

Posteriormente, en la vuelta 48, el neerlandés Max Verstappen tuvo sobreviraje y se despistó en una curva, por lo que encajó el coche en la leca y generó la salida de un auto de seguridad, bajo el que se corrieron las últimas cinco vueltas. Así, Colapinto pudo ascender al décimo lugar y, como Antonelli no tenía forma de alejarse a cinco segundos de él, sumó una nueva posición y terminó en el noveno puesto.

Además, Charles Leclerc tuvo una carrera excepcional y sin errores a diferencia de Hamilton, cuyo único inconveniente fue un fallo en el procedimiento de largada, que le significó una penalización de cinco segundos y lo alejó de la victoria.

Por su lado, Verstappen sufrió el despiste que lo sacó de la carrera mientras marchaba en el tercer lugar, por lo que Russell se encontró con un podio que pudo mantener debido al auto de seguridad, ya que la diferencia de neumáticos que sostenía con sus principales competidores le habría dificultado terminar en el segundo lugar que finalmente obtuvo.

La carrera terminó con el campeón del mundo, Lando Norris (McLaren), en el cuarto lugar, el Red Bull de Isack Hadjar quinto y seguido de los Racing Bulls, con Liam Lawson sexto y Arvid Lindblad séptimo. El mencionado Bortoleto culminó la carrera en el octavo lugar y décimo quedó Gasly, que también pudo sumar.

El resultado final da un golpe en el Mundial, ya que Antonelli permanece líder con 179 puntos, pero sin triunfar en las últimas tres carreras luego de una racha excepcional de cinco victorias seguidas, y acerca a Russell a los 154 puntos, en el segundo lugar.