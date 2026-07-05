Escándalo: la FIFA habilitó al goleador de Estados Unidos que había sido expulsado

Por otra parte, el Comité Disciplinario aclaró: "En caso de que el jugador cometa una nueva falta similar en cuanto a gravedad, lo que implicaría una reincidencia, durante este período de un año, la suspensión será revocada y la sanción se le aplicará sin prejuicio de cualquier sanción adicional impuesta por la nueva infracción".

Esto significa que, si el delantero del Monaco vuelve a cometer una falta de características similares, la suspensión por la roja frente a Bosnia se hará efectiva y podrá acumularse con la sanción que reciba por esta hipotética nueva patada. Sin embargo, de momento queda habilitado para jugar, ya que se modificó la forma de cumplimiento de su pena, la cual, de haber sido efectiva, lo hubiese privado de ver acción frente a Bélgica.

¿El motivo de la suspensión de la efectividad de la sanción? La FIFA no informó, pero está claro: el interés de Estados Unidos de tener a su goleador frente a Bélgica. Minutos después de conocerse la polémica noticia, que trae al recuerdo el escritoriazo a favor de Brasil con Garrincha en el Mundial 1962 (fue expulsado en las semis y la FIFA lo dejó jugar la final), Donald Trump agradeció a la FIFA.

"¡Gracias a la FIFA por hacer lo correcto y revertir una gran injusticia! Presidente Donald J. Trump", escribió en sus redes sociales. Hay fuertes rumores de que habría intervenido en esta situación llamando a la FIFA para que se hiciera posible este desenlace.

La Federación de Bélgica criticó la decisión en un comunicado

“La Real Asociación de Fútbol de Bélgica (RBFA) está asombrada por la decisión de la FIFA de declarar elegible para jugar en el partido Estados Unidos–Bélgica del lunes 6 de julio a las 5:00 p.m. (hora de Seattle) al jugador suspendido de Estados Unidos Folarin Balogun.

La FIFA basa su decisión en el Artículo 27 del Código Disciplinario de la FIFA.

Esta disposición establece que el Comité Disciplinario de la FIFA puede decidir suspender la ejecución de una sanción disciplinaria impuesta previamente.

Sin embargo, el Artículo 66.4 del mismo Código Disciplinario de la FIFA establece claramente que una tarjeta roja (expulsión) resulta automáticamente en una suspensión para el próximo partido del equipo, como ha sido el caso de todas las tarjetas rojas anteriores emitidas durante esta Copa Mundial de la FIFA.

Además, e independientemente de lo anterior, la decisión contradice directamente las disposiciones de los Reglamentos de Competición de la Copa Mundial de la FIFA 2026, tal como se establece en el Artículo 10.5: 'Si un jugador o un oficial del equipo es expulsado como resultado de una tarjeta roja directa o indirecta (segunda amonestación), quedará automáticamente suspendido del siguiente partido de su equipo. Además, se podrán imponer sanciones adicionales'.

La naturaleza automática de dicha suspensión también fue reafirmada explícitamente en la Circular Nº 16 de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se distribuyó a todas las asociaciones miembro participantes el 12 de mayo de 2026.

La misma regla se reitera en cada Reunión de Coordinación de Partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 previa a cada encuentro y está incluida en todas las presentaciones de talleres de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Con el fin de salvaguardar los derechos legítimos de todos los equipos participantes y proteger los principios fundamentales de juego limpio en nuestro deporte, tanto en esta Copa Mundial de la FIFA como en futuras ediciones del torneo, la RBFA está investigando todas las opciones potenciales".