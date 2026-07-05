Escándalo: la FIFA habilitó al goleador de Estados Unidos que había sido expulsado

Folarin Balogun, máxima figura del equipo anfitrión, podrá jugar los octavos contra Bélgica más allá de haber visto la roja en el último partido por este escritoriazo. Donald Trump agradeció la decisión.
Escándalo: la FIFA habilitó al goleador de Estados Unidos para disputar los octavos de final del Mundial contra Bélgica más allá de haber sido expulsado en el último partido contra Bosnia, por los 16avos de final del certamen. Un escritoriazo que fue festejado públicamente por Donald Trump, presidente estadounidense que habría llamado a la FIFA.
Balogun, quien marcó tres goles en cuatro partidos para Estados Unidos, había visto la roja a los 14 minutos del complemento contra los bosnios al impactar de lleno con un botín al tobillo de un rival, en medio de una disputa del balón. Fue expulsado por el árbitro tras una revisión de VAR de la jugada. En ese momento, el equipo de Mauricio Pochettino ganaba 1 a 0 y se terminó imponiendo 2 a 0 con merecimiento.
Y, un día antes del encuentro de octavos entre Estados Unidos y Bélgica, el Comité Disciplinario de la FIFA decidió habilitar al atacante de 25 años para el duelo. A través de un particular comunicado publicado en sus canales oficiales, la FIFA afirmó que Balogun "estará disponible para jugar el lunes" en Seattle.
Sobre esta controversial decisión, se explicó que "en virtud del Artículo 27 del Código de Procedimiento de Defensa, la aplicación de la suspensión automática de partidos para el jugador estadounidense Folarin Balogun queda suspendida por un período de prueba de un (1) año".
Por otra parte, el Comité Disciplinario aclaró: "En caso de que el jugador cometa una nueva falta similar en cuanto a gravedad, lo que implicaría una reincidencia, durante este período de un año, la suspensión será revocada y la sanción se le aplicará sin prejuicio de cualquier sanción adicional impuesta por la nueva infracción".
Esto significa que, si el delantero del Monaco vuelve a cometer una falta de características similares, la suspensión por la roja frente a Bosnia se hará efectiva y podrá acumularse con la sanción que reciba por esta hipotética nueva patada. Sin embargo, de momento queda habilitado para jugar, ya que se modificó la forma de cumplimiento de su pena, la cual, de haber sido efectiva, lo hubiese privado de ver acción frente a Bélgica.
¿El motivo de la suspensión de la efectividad de la sanción? La FIFA no informó, pero está claro: el interés de Estados Unidos de tener a su goleador frente a Bélgica. Minutos después de conocerse la polémica noticia, que trae al recuerdo el escritoriazo a favor de Brasil con Garrincha en el Mundial 1962 (fue expulsado en las semis y la FIFA lo dejó jugar la final), Donald Trump agradeció a la FIFA.
"¡Gracias a la FIFA por hacer lo correcto y revertir una gran injusticia! Presidente Donald J. Trump", escribió en sus redes sociales. Hay fuertes rumores de que habría intervenido en esta situación llamando a la FIFA para que se hiciera posible este desenlace.
“La Real Asociación de Fútbol de Bélgica (RBFA) está asombrada por la decisión de la FIFA de declarar elegible para jugar en el partido Estados Unidos–Bélgica del lunes 6 de julio a las 5:00 p.m. (hora de Seattle) al jugador suspendido de Estados Unidos Folarin Balogun.
La FIFA basa su decisión en el Artículo 27 del Código Disciplinario de la FIFA.
Esta disposición establece que el Comité Disciplinario de la FIFA puede decidir suspender la ejecución de una sanción disciplinaria impuesta previamente.
Sin embargo, el Artículo 66.4 del mismo Código Disciplinario de la FIFA establece claramente que una tarjeta roja (expulsión) resulta automáticamente en una suspensión para el próximo partido del equipo, como ha sido el caso de todas las tarjetas rojas anteriores emitidas durante esta Copa Mundial de la FIFA.
Además, e independientemente de lo anterior, la decisión contradice directamente las disposiciones de los Reglamentos de Competición de la Copa Mundial de la FIFA 2026, tal como se establece en el Artículo 10.5: 'Si un jugador o un oficial del equipo es expulsado como resultado de una tarjeta roja directa o indirecta (segunda amonestación), quedará automáticamente suspendido del siguiente partido de su equipo. Además, se podrán imponer sanciones adicionales'.
La naturaleza automática de dicha suspensión también fue reafirmada explícitamente en la Circular Nº 16 de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se distribuyó a todas las asociaciones miembro participantes el 12 de mayo de 2026.
La misma regla se reitera en cada Reunión de Coordinación de Partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 previa a cada encuentro y está incluida en todas las presentaciones de talleres de la Copa Mundial de la FIFA 2026.
Con el fin de salvaguardar los derechos legítimos de todos los equipos participantes y proteger los principios fundamentales de juego limpio en nuestro deporte, tanto en esta Copa Mundial de la FIFA como en futuras ediciones del torneo, la RBFA está investigando todas las opciones potenciales".
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