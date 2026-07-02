Cristiano Ronaldo: alegría por un gol que le faltaba, bronca por ser sacado y emoción por el pase

Después, Cristiano fue sacado a diez minutos del final por el entrenador, motivo que despertó una evidente bronca al ver que sería reemplazado antes de que finalicen las acciones. Observó atónito el cartel que marcaba el ingreso de Ruben Neves en su lugar de cara a la recta final del encuentro, saludando con frialdad al entrenador Roberto Martínez rumbo al banco de los suplentes.

CR7 fue sustituido a falta de 10 minutos para el final en Portugal-Croacia y ¿Le molestó?



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Aunque, con el triunfo final por 2 a 1 con el gol de Gonçalo Ramos en tiempo de descuento y la clasificación a octavos de final, Cristiano se mostró emocionado. Claro, era un partido bravo contra los croatas y lograron el objetivo para seguir soñando en su última Copa del Mundo sumado a que mañana se cumplirá un año de la trágica muerte de Diogo Jota.