Cristiano Ronaldo: alegría por un gol que le faltaba, bronca por ser sacado y emoción por el pase

En el duelo con Croacia por 16avos de final, la estrella marcó de penal su primer tanto en una eliminatoria mundialista, se fastidió por salir y terminó celebrando la clasificación.
Cristiano Ronaldo logró su primer gol en un juego de eliminatoria directa de una Copa del Mundo al convertir de penal en el triunfo de Portugal a Croacia por los 16avos de final, después sintió fastidio por ser reemplazado a minutos del final del encuentro y terminó emocionado por la clasificación a octavos.
Cristiano le dio tranquilidad a Portugal ante Croacia marcando el empate parcial a los 23 minutos del complemento con un tanto de penal pateando al medio frente al paralizado Dominik Livakovic, quien esperó hasta el final al futbolista y se tiró en el último segundo, lamentando esta decisión al observar la decisión del futbolista. El gol llegó para igualar las acciones tras el tanto de Iván Perisic unos pocos minutos antes.
De esta manera, Cristiano cumplió con una cuenta goleadora pendiente en la Copa del Mundo y lo hizo volviéndose hombre récord, dado que es el jugador más veterano en marcar en un juego de este calibre al tener 41 años y 147 días. De esta manera, CR7, que tenía 10 gritos en la fase de grupos de la competencia, llegó a 11 festejos mundialistas.
Después, Cristiano fue sacado a diez minutos del final por el entrenador, motivo que despertó una evidente bronca al ver que sería reemplazado antes de que finalicen las acciones. Observó atónito el cartel que marcaba el ingreso de Ruben Neves en su lugar de cara a la recta final del encuentro, saludando con frialdad al entrenador Roberto Martínez rumbo al banco de los suplentes.
Aunque, con el triunfo final por 2 a 1 con el gol de Gonçalo Ramos en tiempo de descuento y la clasificación a octavos de final, Cristiano se mostró emocionado. Claro, era un partido bravo contra los croatas y lograron el objetivo para seguir soñando en su última Copa del Mundo sumado a que mañana se cumplirá un año de la trágica muerte de Diogo Jota.
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