Cristiano Ronaldo recibió una leve sanción por abandonar la concentración de Portugal

El capitán del combinado luso fue suspendido por tan solo 30 días y deberá pagar apenas 255 euros tras dejar sin permiso la delegación del seleccionado por un conflicto con el entrenador Jorge Jesús.
Cristiano Ronaldo recibió una leve sanción por abandonar la concentración de la Selección de Portugal sin permiso debido a un conflicto personal con el entrenador Jorge Jesús. El Consejo de Disciplina de la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) anunció este lunes que el astro fue suspendido por tan solo 30 días y multado por apenas 255 euros.
De este modo, Cristiano recibió la sanción mínima prevista en el reglamento de la FPF, que, por el abandono de la actividad con las selecciones, contempla una pena de entre uno y seis meses, aunque la máxima en este caso se reduciría a tres, ya que el delantero ha admitido su culpa.
Además, la leyenda del Real Madrid, que actualmente milita en el Al Nassr de Arabia Saudita, quedó automáticamente suspendido el 30 de septiembre, fecha en la que abandonó la concentración, por lo que ya ha cumplido 19 días y solo le quedan 11 por delante.
Así, Cristiano estaría disponible para los próximos compromisos de la selección portuguesa, frente a Dinamarca y Gales en la UEFA Nations League, los días 14 y 17 de noviembre, algo para lo que tanto el capitán como el técnico de Portugal han dejado la puerta abierta.
Cabe recordar que Cristiano abandonó la selección por conflictos con Jorge Jesús, a quien acusó de mentirle al decirle que sumaría unos minutos en el encuentro contra Noruega del 27 de septiembre -donde inclusive lo hizo entrar en calor- y porque habían acordado juntos la explicación que daría el DT en conferencia de prensa y no fue respetada.
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