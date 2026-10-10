Cristiano Ronaldo fue suspendido provisionalmente por la Federación Portuguesa

Tras el episodio, el jugador explicó que decidió abandonar la concentración porque no se había cumplido un acuerdo previo sobre los minutos que iba a disputar. Además, reconoció que su reacción no fue correcta y pidió disculpas tanto a sus compañeros como a los hinchas.

Pese a la tensión, Cristiano Ronaldo descartó retirarse de la selección y aseguró que continuará representando a Portugal.

Qué dice el comunicado de la Federación Portuguesa

La FPF informó que el procedimiento disciplinario contra Cristiano Ronaldo comenzó el 9 de octubre, con el objetivo de analizar los hechos denunciados dos días antes.

El expediente fue remitido el 10 de octubre al Comité de Instrucción Disciplinaria de la entidad y se le dio carácter urgente. Además, la Federación resolvió mantener el caso bajo reserva hasta que finalice la investigación.

Por ahora, la suspensión es provisional y no representa una sanción definitiva. La resolución final dependerá de las conclusiones del procedimiento disciplinario.