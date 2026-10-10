Cristiano Ronaldo fue suspendido provisionalmente por la Federación Portuguesa

El delantero, de 41 años, recibió una sanción preventiva tras abandonar la concentración por un conflicto con el entrenador Jorge Jesús. La Federación abrió un expediente disciplinario y deberá definir su situación.
La polémica entre Cristiano Ronaldo y Jorge Jesús sumó un nuevo capítulo. La Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) confirmó la suspensión provisional del delantero por abandonar la concentración de la selección tras un desacuerdo con el entrenador.
La medida fue anunciada este sábado mediante un comunicado oficial, en el que la entidad informó que inició un procedimiento disciplinario para determinar si corresponde aplicar una sanción definitiva al futbolista, de 41 años.
“Se determinó una suspensión preventiva no automática del jugador y se le otorgó carácter de urgencia”, señaló la Federación. De esta manera, el capitán portugués no podrá participar con su seleccionado hasta que se resuelva el caso.
El conflicto se originó luego de que Ronaldo no sumara minutos en la victoria de Portugal por 2 a 1 ante Noruega, por la UEFA Nations League. El delantero se quedó en el banco de suplentes y, al finalizar el encuentro, se retiró directamente al vestuario sin saludar al público junto a sus compañeros.
Tras el episodio, el jugador explicó que decidió abandonar la concentración porque no se había cumplido un acuerdo previo sobre los minutos que iba a disputar. Además, reconoció que su reacción no fue correcta y pidió disculpas tanto a sus compañeros como a los hinchas.
Pese a la tensión, Cristiano Ronaldo descartó retirarse de la selección y aseguró que continuará representando a Portugal.
La FPF informó que el procedimiento disciplinario contra Cristiano Ronaldo comenzó el 9 de octubre, con el objetivo de analizar los hechos denunciados dos días antes.
El expediente fue remitido el 10 de octubre al Comité de Instrucción Disciplinaria de la entidad y se le dio carácter urgente. Además, la Federación resolvió mantener el caso bajo reserva hasta que finalice la investigación.
Por ahora, la suspensión es provisional y no representa una sanción definitiva. La resolución final dependerá de las conclusiones del procedimiento disciplinario.
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