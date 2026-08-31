Cuándo saldrá la primera lista de la Selección Argentina tras el retiro de Messi

La última vez del 10 en Argentina, en la Bombonera ante Zambia.

El retiro del rosarino fue anunciado este lunes, a poco más de un mes de la final del Mundial frente a España. “Me vacié, ya no tengo más para dar y aparte vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar”, escribió Messi en la carta con la que confirmó su decisión. Con su salida, Scaloni deberá comenzar a definir los nombres que ocuparán los lugares disponibles y marcarán el comienzo de la era posterior al máximo referente del seleccionado.