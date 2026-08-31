Cuándo saldrá la primera lista de la Selección Argentina tras el retiro de Messi

Lionel Scaloni deberá presentar la nómina para los próximos amistosos antes del domingo 6 de septiembre. Ahora, comenzará a definir el plantel que afrontará los primeros partidos sin el histórico capitán.
La Selección Argentina deberá preparar su primera convocatoria sin Messi después del anuncio de retiro internacional del histórico capitán. Lionel Scaloni deberá entregar la lista de jugadores reservados el próximo domingo 6 de septiembre, de cara a los amistosos que se disputarán entre el 21 de septiembre y el 6 de octubre. Será el primer paso formal de una nueva etapa para La Albiceleste.
Todavía no están definidos los rivales ni las sedes de los próximos compromisos, aunque la planificación original contemplaba un partido en Argentina y una posterior gira por China, pero esa alternativa quedó descartada. Ahora, la AFA analiza distintas posibilidades para completar el calendario y todo indica que el equipo podría disputar dos encuentros en el país, posiblemente ante selecciones de Conmebol o Concacaf.
La intención también es aprovechar esos partidos para reconocer al plantel que alcanzó la final del Mundial 2026. Incluso se analiza que uno de los encuentros tenga un carácter especial y pueda contar con la presencia de Messi, aunque todavía no existe una confirmación al respecto. La despedida oficial del capitán requerirá una organización específica y podría realizarse en otro momento, sin depender necesariamente de esta convocatoria.
El retiro del rosarino fue anunciado este lunes, a poco más de un mes de la final del Mundial frente a España. “Me vacié, ya no tengo más para dar y aparte vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar”, escribió Messi en la carta con la que confirmó su decisión. Con su salida, Scaloni deberá comenzar a definir los nombres que ocuparán los lugares disponibles y marcarán el comienzo de la era posterior al máximo referente del seleccionado.
comentar