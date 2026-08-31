"Qué suerte tuve, Leo": la emotiva carta de Enzo Fernández a Messi

El volante de la Selección Argentina recordó el sueño que tenía de niño, su encuentro con el capitán y los momentos que compartieron hasta conquistar el Mundial.

Enzo Fernández le dedicó una emotiva carta a Lionel Messi tras su despedida de la Selección Argentina, en la que recordó el sueño que tenía desde adolescente de compartir una cancha con el capitán. “Leo, cuando aquella vez dijiste que te ibas de la Selección me puse muy triste. Yo era un pibe y hacía cuentas con tu edad y la mía para ver si algún día llegaba a jugar con vos”, escribió el volante, quien finalmente pudo cumplir aquel anhelo y hasta ser campeón del mundo junto al rosarino.