Todos los récords que rompió Messi en la Selección Argentina

El rosarino cerró su ciclo con la camiseta albiceleste como dueño de las principales marcas históricas del seleccionado y de varias estadísticas de los Mundiales y la Copa América.
Lionel Messi se despidió de la Selección Argentina con una colección de récords que difícilmente pueda ser igualada. El rosarino terminó su ciclo con 207 partidos y 125 goles, registros que lo ubican como el futbolista con más presencias y máximo goleador de la historia del combinado nacional. Además, conquistó cuatro títulos con la Mayor: la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024.
Messi disputó seis Mundiales y 39 partidos de Copa América, cifras que lo colocan como uno de los jugadores con mayor presencia en ambos torneos. En las Copas del Mundo marcó 21 goles, dio 12 asistencias y consiguió 23 victorias, mientras que también se convirtió en el argentino con más tantos en la historia de la competencia. Además, fue capitán en tres finales mundialistas y el único futbolista que marcó en una misma edición desde la fase de grupos hasta la final, registro conseguido en Qatar 2022.
El legado estadístico del capitán también incluye marcas particulares con la camiseta argentina. Messi es el máximo asistidor del seleccionado, con 68 pases gol, y participó directamente en 193 tantos entre goles y asistencias. También tiene el récord de cinco goles en un mismo partido, conseguido ante Estonia en 2022, y sumó 11 hat-tricks con el combinado nacional. En las Eliminatorias Sudamericanas, donde disputó 72 encuentros, quedó como máximo goleador histórico con 36 tantos.
A nivel de títulos y reconocimientos individuales, Messi también terminó en lo más alto. Ganó dos veces el Balón de Oro del Mundial, en Brasil 2014 y Qatar 2022, y fue elegido 16 veces como MVP de un partido en la competencia. Con Argentina acumuló seis títulos entre todas las categorías, después de haber ganado el Mundial Sub 20 de 2005 y el oro olímpico en Beijing 2008.
Máximo goleador: 125 goles
Máximo asistidor: 68 asistencias
Jugador que intervino en más goles de la Selección: 193 (125 goles + 68 asistencias)
Futbolista con más partidos disputados: 207 partidos
Futbolista con más victorias en Mundiales: 23 triunfos
Máximo goleador argentino en la historia de los Mundiales: por delante de Batistuta (10) y Diego Maradona (8).
Máximo anotador sudamericano en Copas del Mundo: 21 goles (Kylian Mbappé es el máximo de la historia con 22)
Máximo asistidor en Mundiales: 12 asistencias
Capitán de la Selección Argentina en tres finales del Mundo: Brasil 2014, Qatar 2022 y Estados Unidos, México y Canadá 2026
Hat-Trick más veterano en la historia de los Mundiales: 38 años y 357 días (Argelia en 2026).
Más Copas del Mundo disputadas: 6 (compartido con Cristiano Ronaldo y Guillermo Ochoa)
Más partidos jugados en Mundiales: 34 partidos.
Jugador con más títulos en la historia del fútbol: 47 títulos (41 con clubes y 6 con la Selección)
Jugador con más finales disputadas con Argentina: 11 (3 Mundiales, cinco Copas Américas, una Finalissima, un Mundial Sub 20 y medalla JJOO 2008)
Máximo goleador de la historia en los torneos más importantes de la FIFA (Mundial y Copa América): 35 goles
Más goles en una selección nacional en un año: 18 tantos (2022)
Jugador con más hat-tricks con una selección nacional: 11 veces
Jugador con más dobletes de la Selección Argentina: 17
Jugador con más goles en un mismo partido en la Selección Argentina: 5 goles contra Estonia en 2022
Jugador con más Balones de Oro en Mundiales: 2 (2014 y 2022)
Máximo ganador de premios MVP en un Mundial: 16 veces
Jugador que más veces ha sido elegido para integrar el ‘Equipo Ideal’ en una Copa del Mundo: 3 veces (2014, 2022 y 2026)
Jugador con más partidos como titular en Copas del Mundo: 26 partidos
Jugador con más partidos como capitán en Copas del Mundo: 26 partidos
Jugador con más partidos consecutivos en Copas del Mundo: 24 partidos
Jugador con más minutos en Copas del Mundo: 3054 minutos
Jugador con más partidos en Copa América: 39 partidos
Jugador argentino que durante más años jugó para la Selección Argentina absoluta: 21 años (17 de agosto de 2005 y el 20 de julio de 2026)
Jugador con más partidos ganados en la Selección Argentina: 134 partidos
Jugador con más partidos como capitán de la Selección Argentina: 147 partidos
Máximo goleador de la selección argentina en partidos oficiales: 71 goles
Jugador con más goles a más países diferentes: a 45 selecciones nacionales
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