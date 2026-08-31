Todos los récords que rompió Messi en la Selección Argentina

Uno por uno, todos los récords de Messi con la Selección Argentina

Máximo goleador: 125 goles

Máximo asistidor: 68 asistencias

Jugador que intervino en más goles de la Selección: 193 (125 goles + 68 asistencias)

Futbolista con más partidos disputados: 207 partidos

Futbolista con más victorias en Mundiales: 23 triunfos

Máximo goleador argentino en la historia de los Mundiales: por delante de Batistuta (10) y Diego Maradona (8).

Máximo anotador sudamericano en Copas del Mundo: 21 goles (Kylian Mbappé es el máximo de la historia con 22)

Máximo asistidor en Mundiales: 12 asistencias

Capitán de la Selección Argentina en tres finales del Mundo: Brasil 2014, Qatar 2022 y Estados Unidos, México y Canadá 2026

Hat-Trick más veterano en la historia de los Mundiales: 38 años y 357 días (Argelia en 2026).

Más Copas del Mundo disputadas: 6 (compartido con Cristiano Ronaldo y Guillermo Ochoa)

Más partidos jugados en Mundiales: 34 partidos.

Jugador con más títulos en la historia del fútbol: 47 títulos (41 con clubes y 6 con la Selección)

Jugador con más finales disputadas con Argentina: 11 (3 Mundiales, cinco Copas Américas, una Finalissima, un Mundial Sub 20 y medalla JJOO 2008)

Máximo goleador de la historia en los torneos más importantes de la FIFA (Mundial y Copa América): 35 goles

Más goles en una selección nacional en un año: 18 tantos (2022)

Jugador con más hat-tricks con una selección nacional: 11 veces

Jugador con más dobletes de la Selección Argentina: 17

Jugador con más goles en un mismo partido en la Selección Argentina: 5 goles contra Estonia en 2022

Jugador con más Balones de Oro en Mundiales: 2 (2014 y 2022)

Máximo ganador de premios MVP en un Mundial: 16 veces

Jugador que más veces ha sido elegido para integrar el ‘Equipo Ideal’ en una Copa del Mundo: 3 veces (2014, 2022 y 2026)

Jugador con más partidos como titular en Copas del Mundo: 26 partidos

Jugador con más partidos como capitán en Copas del Mundo: 26 partidos

Jugador con más partidos consecutivos en Copas del Mundo: 24 partidos

Jugador con más minutos en Copas del Mundo: 3054 minutos

Jugador con más partidos en Copa América: 39 partidos

Jugador argentino que durante más años jugó para la Selección Argentina absoluta: 21 años (17 de agosto de 2005 y el 20 de julio de 2026)

Jugador con más partidos ganados en la Selección Argentina: 134 partidos

Jugador con más partidos como capitán de la Selección Argentina: 147 partidos

Máximo goleador de la selección argentina en partidos oficiales: 71 goles

Jugador con más goles a más países diferentes: a 45 selecciones nacionales