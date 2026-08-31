Video: los 125 goles de Messi en la Selección Argentina

Leo, que anunció este lunes su retiro de la Albiceleste, pone fin a una historia increíble como el máximo goleador histórico del combinado nacional. Volve a ver todos sus gritos.

Lionel Messi anunció su retiro de la Selección Argentina este lunes con una emotiva carta en sus redes sociales y dejará un legado inigualable después derrochar talento y ganar la Copa del Mundo, dos Copa América y una Finalissima con la Albiceleste. Además, Leo rompió muchísimos récords con el combinado nacional y entre ellos se transformó en el máximo goleador histórico. Por eso, acá están todos sus gritos para volver a ver una y mil veces.