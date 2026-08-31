Fútbol |

Video: los 125 goles de Messi en la Selección Argentina

Leo, que anunció este lunes su retiro de la Albiceleste, pone fin a una historia increíble como el máximo goleador histórico del combinado nacional. Volve a ver todos sus gritos.

Lionel Messi anunció su retiro de la Selección Argentina este lunes con una emotiva carta en sus redes sociales y dejará un legado inigualable después derrochar talento y ganar la Copa del Mundo, dos Copa América y una Finalissima con la Albiceleste. Además, Leo rompió muchísimos récords con el combinado nacional y entre ellos se transformó en el máximo goleador histórico. Por eso, acá están todos sus gritos para volver a ver una y mil veces.

Los 125 goles de Messi en la Selección

Video: Long shot

Aparecen en esta nota:

Te puede interesar:

SE ESTÁ LEYENDO AHORA

las más leídas

Categorías

Home
Provincia
Popular Tv
Política
Policiales
Deportes
Espectáculos
Internacionales
General
Tecno
Lotería y Turf
Horóscopo

Contacto

Registro ISSN - Propiedad Intelectual: Nº: RL-2025-11499155-APN-DNDA#MJ - Domicilio Legal: Intendente Beguiristain 146 - Sarandí (1872) - Buenos Aires - Argentina Teléfono/Fax: (+5411) 4204-3161/9513 - [email protected]

Edición Nro. 15739

 

Dirección

Propietario: Man Press S.A. - Director: Francisco Nicolás Fascetto © 2017 Copyright Diario Popular - Todos los derechos reservados