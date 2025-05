Cuti Romero, después de salir campeón: "Hoy tapamos muchas bocas"

"Merecíamos terminar así. Se habló mal de este club, del técnico (Postecoglou) y hoy tapamos muchas bocas", disparó Cuti, quien luego agregó: "Cerramos una temporada que parecía que estábamos mal, pero la terminamos como campeones de Europa y clasificados para la próxima Champions League".

Por otro lado, Cuti la tiró afuera sobre los rumores de una salida del club inglés: "No puedo frenar lo que se dice afuera sobre qué será de mi futuro. Siempre doy todo por este club y me brindo por esta camiseta. Vine con mentalidad de ganar, de hacer historia, quería dejar mi nombre grabado en el Tottenham. Ahora voy a festejar con mi familia, que me da todo y me debo a ellos".

image.png

Lo cierto es que el Cuti mismo planteó hace un mes en diálogo con Los Edul que "en mi cabeza está siempre crecer e ir a nuevos lugares" y hasta señaló: "Me encantaría jugar en La Liga, es la que me falta. Después del campeonato se verá. Estoy dispuesto a cualquier cosa".

Y Diego Simeone quiere tener a Cuti. Aquella declaración del zaguero de algún modo bendijo esa pretensión. Los Spurs aceptarían desprenderse de uno de sus referentes por 80 millones de euros, mientras que el Atlético Madrid empezaría empujando la mitad de ese monto.

El Atlético Madrid, que cuenta con Nahuel Molina, Rodrigo De Paul y Julián Álvarez, perderá a Ángel Correa al finalizar la temporada y buscaría con el Cuti Romero mantener la cantidad de campeones del mundo en su plantel. Y podría suplir las diferencias de dinero cediendo también a un jugador.