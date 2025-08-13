Racing cayó 1 a 0 con Peñarol en Uruguay y buscará la remontada en el Cilindro

Gastón Martirena abrió el marcador para Racing a los 36 minutos con un tremendo disparo. Sin embargo, el gol fue anulado por offside. Minutos después, Maravilla Martínez fue expulsado pero el árbitro corrigió su decisión tras ver la jugada en la pantalla del VAR y cambió la roja por una amarilla.

En la última jugada del primer tiempo, Maximiliano Silvera sacó un tiro que reventó por completo el travesaño, evitando el primer gol de Peñarol. Y se fueron 0 a 0 al entretiempo.

El complemento comenzó muy disputado, como una batalla de Copa Libertadores de las de antes, en donde hubo más disputa que juego desarrollado en el campo. Y la guerra, como en todas, tuvo un ganador: Peñarol. David Terans, a los 32 minutos de esta segunda mitad, anticipó de cabeza una salida de Gabriel Arias para romper el marcador.

Tras conseguir la ventaja, Peñarol supo defenderla y se impuso 1-0 en su casa para sacar una leve ventaja en la serie. Por su parte, Racing buscará volver a tener su excelso rendimiento en el partido de vuelta para lograr remontar la serie y conseguir el boleto a cuartos de final en una semana en el Cilindro.