Video: un encapuchado prendió fuego una camioneta lujosa de Marcos Rojo

El vecino, de 69 años, fue testigo y mostró a los efectivos las grabaciones de sus cámaras de seguridad, ubicadas frente a su vivienda sobre calle Maipú 1700, en donde se vio bien claramente como un hombre prendió fuego el vehículo: se lo ve con campera verde, gorro negro y franjas blancas y negras en el pecho de su camiseta y con un pantalón negro.

El hombre roció el liquido inflamable sobre el motor y las cubiertas del lado izquierdo del vehículo, lo encendió y se retiró corriendo del lugar. Las tomas permitieron confirmar que se trató de un incendio intencional y de una sola persona en cuento a llevar a cabo el acto delictivo.

A pesar del uso de matafuegos y el rápido accionar de bomberos, la destrucción fue total. Las llamas consumieron por completo la estructura y el habitáculo, dejando únicamente el chasis.

Según publicaciones en populares sitios de webs de compra y venta, esta camioneta está valuada en alrededor de 100.000 dólares.