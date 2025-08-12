Video: un encapuchado prendió fuego una camioneta lujosa de Marcos Rojo

Un hombre roció con nafta un costoso vehículo que está registrado a nombre del defensor de reciente salida de Boca y llegada a Racing en el último mercado de pases.
Un hombre encapuchado prendió fuego con un bidón de nafta una camioneta lujosa de Marcos Rojo en la madrugada de este sábado en Río Negro. Un vecino de la zona avisó del incendio vehicular pasadas las cuatro de la mañana en la intersección entre las calles Maipú y San Martín de la provincia mencionada y luego se conoció que la Ford Raptor azul está a nombre del futbolista.
El vecino, de 69 años, fue testigo y mostró a los efectivos las grabaciones de sus cámaras de seguridad, ubicadas frente a su vivienda sobre calle Maipú 1700, en donde se vio bien claramente como un hombre prendió fuego el vehículo: se lo ve con campera verde, gorro negro y franjas blancas y negras en el pecho de su camiseta y con un pantalón negro.
El hombre roció el liquido inflamable sobre el motor y las cubiertas del lado izquierdo del vehículo, lo encendió y se retiró corriendo del lugar. Las tomas permitieron confirmar que se trató de un incendio intencional y de una sola persona en cuento a llevar a cabo el acto delictivo.
A pesar del uso de matafuegos y el rápido accionar de bomberos, la destrucción fue total. Las llamas consumieron por completo la estructura y el habitáculo, dejando únicamente el chasis.
Según publicaciones en populares sitios de webs de compra y venta, esta camioneta está valuada en alrededor de 100.000 dólares.
comentar