Copa Libertadores: Vélez empató con Fortaleza en Brasil en la ida de octavos de final

La primera situación clara de gol fue de Vélez. A los 10 minutos, en un gran contraataque, Braian Romero terminó definiendo dentro del área pero enseguida Helton Leite le achicó y le ahogó el grito de festejo. Ya a los 15, llegó la respuesta de Fortaleza con un remate de Marinho que pasó cerca de un palo del arco de Tomás Marchiori.

Luego, en la última del primer tiempo, Leite despejó un cabezazo de Emanuel Mammana de muy corta distancia. Y, se fueron al descanso sin goles, gracias a esa atajada del arquero de Fortaleza. Un resultado quizás justo por el desarrollo de los 45 minutos, aunque el visitante tuvo la mejor ocasión con ésta última.

De todas maneras, el local arrancó mejor en el complemento: Marchiori despejó por arriba un tiro de Lopes. Y Elías Gómez tuvo una tremenda salvada en la línea que luego fue invalidada la jugada. El complemento estuvo mejor el club brasilero, pero ninguno de los dos pudieron romper el marcador. Fue 0 a 0 en Brasil.