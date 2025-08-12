Copa Sudamericana: Huracán perdió 1 a 0 con Once Caldas en la ida de octavos de final

Galíndez fue la figura del primer tiempo con voladas de superhéroe para mantener su arco en cero ante un buen partido del local y su equipo sintiéndose incómodo en una cancha que parecía quedarle grande, con el padecimiento de los 2000 metros de altura.

Once Caldas lastimó con los ataques constante de sus laterales Mateo Zuleta y Michael Barrios. Sin embargo, ahí estaba Galíndez, enorme, para tapar todo: dos veces a Michael Barrios y una impresionante atajada frente a un cabezazo de Kevin Cuesta.

Embed

Pasada la media hora, el Globo se acomodó, se animó más y el equipo se acercó con mayor frecuencia al área rival. Y así, entre idas y vueltas, el 0-0 se fue al descanso. Sin embargo, el segundo tiempo arrancó complicado para Huracán. Ibáñez le hizo falta a Barrios, el árbitro no dudó y marcó el penal. Dayro Moreno tomó la pelota y la mandó al fondo de la red.

Luego, en ningún momento el Globo estuvo cerca del empate. Tuvo un par de aproximaciones, pero en todo momento fue el equipo local el que estuvo más cerca de estirar la ventaja. Ahora todo se define el martes en el Ducó. La Sudamericana no es sólo una aspiración, es el objetivo y para eso en Parque Patricios la pelota tiene que entrar sí o sí.