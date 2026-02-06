Escándalo: Cristiano Ronaldo recibió una advertencia de la Liga Árabe por hacer huelga

El conflicto se desató tras la decisión de Cristiano de no jugar el partido del lunes pasado, una ausencia que desde su entorno fue interpretada como una señal de malestar por el mercado de pases. En particular, por la llegada de Karim Benzema al Al Hilal, uno de los principales rivales del equipo de Riad y actual protagonista del campeonato.

En su comunicado, la Saudi Pro League explicó el funcionamiento interno del torneo y remarcó que cada club opera de manera autónoma, con sus propios directivos y responsables deportivos, todos bajo un mismo marco financiero. En ese contexto, dejó una frase contundente que apuntó directamente al portugués: “Como cualquier jugador de élite, quiere ganar. Pero ningún individuo, por importante que sea, toma decisiones más allá de su propio club”.

CR7

La liga también contrastó las estrategias adoptadas por los equipos grandes del campeonato. Mientras el Al Hilal invirtió más de 70 millones de euros en refuerzos durante esta ventana, Al Nassr decidió no incorporar jugadores, una determinación que, según remarcaron, respondió exclusivamente a decisiones internas del club.

Desde la organización defendieron además la competitividad del torneo y señalaron que la lucha por el título continúa abierta, con pocos puntos de diferencia entre los primeros puestos, como reflejo de un sistema que funciona según lo previsto.

El enojo de Cristiano se originó en el cierre del mercado, cuando el líder del certamen sumó a Benzema en una operación que reavivó las críticas al Fondo de Inversión Pública (PIF), accionista mayoritario de los principales clubes saudíes. Sin embargo, según trascendió, los fondos para refuerzos no provienen directamente del PIF, sino de un presupuesto común administrado por la liga, del cual todos los equipos recibieron la misma cantidad al inicio de la temporada.

En ese esquema, Al Nassr habría utilizado gran parte de su presupuesto en mercados anteriores, lo que explicaría la falta de incorporaciones recientes y el trasfondo del malestar del portugués, ahora en el centro de un escándalo que sigue sumando capítulos.