Barcelona o Real Madrid: ¿cuál será el destino del Cuti Romero post Mundial?

cuti Cristian Romero está en la órbita de los más grandes de Europa.

El Cuti, que está en su mejor nivel conviertiendo goles y siendo impasable en la Premier League, es la obsesión de los catalanes y los madridistas. El argentino, no está teniendo una buena realción con la dirigencia del Tottenham y ya tiene decidido irse después del Mundial 2026, pese a que tiene contrato hasta el 2029.

Ante el interés del Tottenham por el uruguayo Ronald Araújo, la oferta del Barcelona podría incluir un trueque de jugadores. La institución catalana podría reducir el monto de la incorporación de Romero tomando como parte de pago al charrúa, que vale aproximadamente 25 millones de euros.

Por el lado del Real Madrid, la Casa Blanca ofertó 100 millones de euros para quedarse con el campeón del mundo, algo no habitual en la institución ya que no es de hacer compras millonarias de jugadores provenientes de la liga inglesa.

Ya es de público conocimiento que Cristian Romero quiere emigrar al fútbol español. En una nota que le hicieron en abril del 2025, el central habló sobre los objetivos que se planteaba para su futuro: "Me falta jugar en España para competir en todas las Ligas fuertes".

Gastón Edul también confirmó la salida del defensor de 27 años: "Cristian ´Cuti´ Romero tiene sondeos de La Liga de España y otra liga más. Ya los había tenido en el mercado de pases anterior y estuvieron a un paso de la oferta formal. Va a salir de Tottenham en el próximo mercado de junio".

Los cruces del Cuti Romero con la dirigencia del Tottenham

Durante esta última temporada, el argentino fue expresándose en sus redes sociales tras los partidos y al mismo tiempo aprovechaba para pegarle a la directiva del equipo inglés.

Hace algunos días, tras el partido ante el Newcastle United, Cristian Romero posteó: "Gran esfuerzo de todos mis compañeros ayer, estuvieron increíbles” y añadió: “Quería estar disponible para ayudarlos aunque no me sentía bien, sobre todo porque solo teníamos 11 jugadores disponibles. Increíble, pero cierto y vergonzoso".

En enero, el Cuti publicó: “Mis disculpas a todos los fans de ustedes que nos siguen a todas partes, que siempre están y seguirán estando. Somos responsables, de eso no hay duda. Yo soy el primero. Pero seguiremos enfrentándolo y tratando de cambiar la situación, para nosotros y para el club. En momentos como este, deberían ser otras personas que salgan a hablar, pero no lo hacen, como ha estado sucediendo desde hace varios años. Solo aparecen cuando las cosas van bien, para decir algunas mentiras"