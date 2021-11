Dani Alves volvió al Barcelona y el Camp Nou lo ovacionó

"Sólo él podía vivir dos presentaciones oficiales con público en el Camp Nou. A tus pies, Dani Alves", publicó el Barça junto a una foto del ídolo en el estadio.

Alves se mostró muy emocionado con el recibimiento de los hinchas y declaró: "Me hicieron sentir uno más de ustedes. Y seguiré aquí porque soy uno más de ustedes. Visca el Barça, Visca Catalunya y la madre que os parió a todos ustedes".

"Muchas cosas han cambiado pero una no: sigo siendo el mismo e incluso trabajo y me cuido más que antes. Cuando me vean, van a entender lo que estoy diciendo. Honraré esta camiseta como siempre", concluyó.

El jugador brasileño se retiró del Barcelona en el año 2016. Participó de 391 partidos, anotando 23 goles en ocho temporadas.