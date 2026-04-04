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Torneo Apertura: Rosario Central derrotó a Atlético Tucumán y quedó escolta de la Zona B

El Canalla venció 2 a 1 al Decano en el Gigante de Arroyito por la fecha 13 del Torneo Apertura con un doblete de Alejo Véliz y quedó detrás de Independiente Rivadavia.

Rosario Central venció 2 a 1 a Atlético Tucumán en el Gigante de Arroyito por la fecha 13 del Torneo Apertura. Alejo Véliz marcó los dos goles del Canalla, que quedó escolta de la Zona B del certamen local. Leandro Díaz anotó para el club tucumano que no levanta en el campeonato.

El partido comenzó con todo: Alejo Véliz le punteó el balón a Javier Domínguez y éste le terminó pegando en el área cometiéndole penal a los nueve minutos de juego. El centrodelantero se hizo cargo del penal pero Luis Ingolotti adivinó su intención de rematar cruzado y ahogó su grito.

Atlético Tucumán tuvo su ocasión a los 26 minutos de juego con un remate de Nicolás Laméndola que reventó el travesaño y en el rebote el balón le quedó al Loco Díaz, pero le arrebataron la oportunidad justo cuando estaba a punto de sacar su remate al arco.

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Luego, Central abrió el marcador a los 30 minutos con un gran cabezazo de Véliz tras un centro de Jaminton Campaz, que dejó parado a Ingolotti. Sin embargo, solo siete minutos después, Luca Raffin dio un muy mal pase atrás, dejó al Loco Díaz mano a mano con Jorge Broun y el 9 estampó el 1 a 1 para Atlético Tucumán.

El local dominó todo el complemento, generó muchas ocasiones y encontró el gol de la victoria con la misma fórmula: Campaz-Véliz. El colombiano tiró un pase al medio del área y el delantero conectó el mismo para volver a mandar el balón a la red y sellar su doblete personal después de comenzar la noche errando un penal y darle el triunfo a su equipo.

Con este triunfo, Central quedó escolta de la Zona B del Torneo Apertura -al menos hasta que juegue River, Argentinos y Belgrano- con 21 puntos, a cinco del líder Independiente Rivadavia. Por su parte, Atlético Tucumán sigue 13° en la zona, lejos de la aspiración de pasar de ronda.

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