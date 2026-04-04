Torneo Apertura: Rosario Central derrotó a Atlético Tucumán y quedó escolta de la Zona B

El local dominó todo el complemento, generó muchas ocasiones y encontró el gol de la victoria con la misma fórmula: Campaz-Véliz. El colombiano tiró un pase al medio del área y el delantero conectó el mismo para volver a mandar el balón a la red y sellar su doblete personal después de comenzar la noche errando un penal y darle el triunfo a su equipo.

Con este triunfo, Central quedó escolta de la Zona B del Torneo Apertura -al menos hasta que juegue River, Argentinos y Belgrano- con 21 puntos, a cinco del líder Independiente Rivadavia. Por su parte, Atlético Tucumán sigue 13° en la zona, lejos de la aspiración de pasar de ronda.