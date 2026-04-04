Rodrigo Rey explicó por qué abrazó a Maravilla Martínez tras su penal errado

El arquero de Independiente habló sobre la escena increíble que protagonizaron en el clásico de Avellaneda: "El guacho me la pica así y el primer reflejo es gritárselo".
Independiente le ganó 1 a 0 a Racing en el Libertadores de América por la fecha 13 del Torneo Apertura con un gol de Gabriel Ávalos y volvió a ganar el clásico después de cinco años en condición de local. Tras el encuentro, Rodrigo Rey explicó por qué abrazó a Maravilla Martínez después de que le intentó picar un penal sin éxito.
"El guacho me la pica así y el primer reflejo mío es gritárselo. Cuando vi que se le venían todos, dije 'pará, pará, pará'. Quedó ahí, son cosas del partido", expresó Rey, quien se mostró muy emocionado después de ganar el clásico teniendo grandes intervenciones.
Por otra parte, el arquero de Independiente habló sobre la ejecución de Maravilla. "Seguramente que él vio que esa era la mejor forma de definir. Gracias a Dios no le salió bien y nos permitió seguir cero a cero", explicó Rey sobre una decisión del delantero por la que en estas horas es criticado por los hinchas de su club.
Con este triunfo, Independiente quedó octavo en la Zona A del Torneo Apertura, metiéndose en zona de playoffs. Y ahora irá con confianza para visitar a Boca en La Bombonera, donde buscará sumar para seguir peleando por clasificar a la próxima instancia del campeonato.
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