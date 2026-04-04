Gustavo Costas analizó el clásico y bancó a Maravilla Martínez tras la derrota

El entrenador de Racing lamentó "los goles que erramos hasta abajo del arco" y expresó que "un jugador que nos dio tanto no podemos matarlo" sobre el delantero.
Independiente le ganó 1 a 0 a Racing en el Libertadores de América con un gol de Gabriel Ávalos en el marco de la fecha 13 del Torneo Apertura. Gustavo Costas lamentó el resultado por el desarrollo del juego y bancó a Maravilla Martínez, después de que erró un penal, no pudo empujar un balón debajo del arco y también le bloquearon otro remate.
“Ni el empate nos quedaba bien. No la pudimos meter. Nosotros estábamos mucho mejor y generamos. No pudimos. Estoy orgulloso de los chicos porque dejaron todo. No la pudimos meter. Teníamos para liquidarlo y no supimos”, sostuvo Costas sobre cómo se dio el partido.
“Una cosa es cuando perdés y no lograste nada en el partido. Nos podemos quejar de los goles que erramos hasta abajo del arco, el penal. Tenemos que seguir así. Tuvimos muchas oportunidades y hay que aprovecharlas. Hoy tuviste un montón y no la pudiste meter. Lo fuimos a buscar, no hicimos tiempo. Estos partidos te duelen más y los querés ganar más que otros partidos”, continuó el entrenador de la Academia.
Por último, el técnico bancó fuerte a Maravilla Martínez: "Qué le vamos a decir a Maravilla. Nos dio tantas cosas. Te duele más porque fuimos muy superiores. Si lo hubiese hecho (el penal picándolo) hablaríamos de la maravilla que hizo. Un jugador que nos dio tanto no podemos matarlo. Fue el goleador nuestro".
Ahora, Racing buscará dar vuelta la página el martes cuando debute en la Copa Sudamericana contra Independiente Petrolero de visitante. Y después recibirá a River en el Cilindro de Avellaneda con la obligación de ganar para no complicar su clasificación a la próxima ronda.
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