Gustavo Costas analizó el clásico y bancó a Maravilla Martínez tras la derrota

“Una cosa es cuando perdés y no lograste nada en el partido. Nos podemos quejar de los goles que erramos hasta abajo del arco, el penal. Tenemos que seguir así. Tuvimos muchas oportunidades y hay que aprovecharlas. Hoy tuviste un montón y no la pudiste meter. Lo fuimos a buscar, no hicimos tiempo. Estos partidos te duelen más y los querés ganar más que otros partidos”, continuó el entrenador de la Academia.