"Desde joven vengo estudiando este club, el que no está dentro de este ambiente no puede entender lo que sucede dentro de La Bombonera. Me encontré un club serio, lo sabía, y el recibimiento aumentó mi alegría", aseguró De Rossi.

El futbolista italiano lo sostuvo en una conferencia de prensa, acompañado por el presidente Daniel Angelici, quien le dio la bienvenida oficial a la institución.

"Mi recibimiento fue algo increíble, eran las seis de la mañana en Ezeiza y estaban ahí. No puedo agradecerles de otra mejor manera que haciendo bien mi trabajo. Festejamos nuestra llegada pero ahora tengo que ser un futbolista serio", agregó.

De Rossi fue claro sobre su elección: "Podía ir a un lugar más relajado a jugar, pero yo sólo conozco un camino y elegí vivir en un lugar con gente loca por el fútbol y siento que esta elección me hará mejorar como persona".

Por último, negó que su familia haya estado aterrorizada por venir a Argentina: "Estamos muy felices de estar acá".