Darío Benedetto a un paso de ser nuevo refuerzo de Barcelona de Ecuador

El ex Boca arriba este miércoles por la tarde en Guayaquil para realizar la revisación médica y comenzar su contrato por una temporada en el club ecuatoriano, que deberá afrontar a mediados de febrero la fase 2 del Repechaje de la Copa Libertadores contra Argentinos Juniors. A sus 35 años y con un vasto recorrido en Argentina y el exterior, representa una incorporación de renombre para jerarquizar el frente de ataque.

Darío Benedetto supera los 150 goles a lo largo de su trayectoria profesional (suma 166), pero desde hace casi dos años que no vuelve a celebrar uno a puro grito. Su último festejo se remonta a febrero de 2024, cuando convirtió ante Tigre por la Copa de la Liga con la camiseta de Boca. A partir de ahí, encadenó 36 encuentros sin anotar, repartidos entre el Xeneize, Querétaro, Olimpia y Newell’s.

bocariver.webp Paulo Díaz y Darío Benedetto serán titulares esta tarde en la Bombonera.

En su regreso previo a Rosario, apenas pudo disputar nueve partidos, sin lograr cortar la racha negativa y, además, padeció distintos inconvenientes musculares que lo dejaron fuera de las canchas durante varias semanas. La ocasión más clara para cambiar la historia llegó en la derrota 3-0 frente a Belgrano, pero falló un penal y la sequía se prolongó.

Muy atrás quedó aquel Benedetto determinante y temido, el goleador que marcó 71 tantos en 172 presentaciones con la azul y oro y que incluso se ganó un lugar en la Selección Argentina. En contraste, el tramo final de su carrera estuvo atravesado por lesiones recurrentes, controversias y cortocircuitos internos, especialmente en Boca, donde quedó en la memoria su cruce con Diego Martínez y la ya célebre frase sobre “noches alegres, mañanas tristes”.