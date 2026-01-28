Independiente sufrió el empate agónico de Newell's en un duelo caliente

En un inicio con pocas situaciones de gol, los primeros proyectiles hacía Malcorra a los ocho minutos de juego fue -lamentablemente- lo más resonante que ocurrió en el Marcelo Bielsa. Ya promediando la primera etapa, Independiente logró abrir el marcador: a los 33' Matías Abaldo engachó y sacó un disparo alto que de gran manera despejó Gabriel Arias, pero que el rebote le cayó a Gabriel Ávalos y el goleador no perdonó con una definición de tijera.

Y, en una de las últimas del primer tiempo, Rodrigo Rey mantuvo al Rojo arriba del marcador con una atajada a un cabezazo cercano de Saúl Salcedo. De esta manera, en un primer tiempo que pasó poquito, el visitante se fue arriba del marcador gracias a su efectividad en ataque y su capitán. En esta primera etapa el partido estuvo demorado en los últimos minutos por más proyectiles hacía Malcorra.

Independiente se conformó con el resultado y le cedió el balón a Newell's en el complemento, algo que terminó siendo un error muy caro. Al principio, la Lepra chocó con el orden defensivo del Rojo y la propia falta de definición pero con el correr de los minutos avisó con un gol que fue anulado por un claro offside, siguió llegando con varios jugadores y a los 43 minutos Michael Hoyos, de palomita, capitalizó un balón suelto en el área sellando el empate final.

Como si fuera poco, a los 49' en la última jugada del partido, Newell's casi lo gana: tras un tiro libre lejano, Nicolás Goitea ganó en un aérea llena de camisetas rojiblancas y sacó un cabezazo fuerte que pasó por al lado del palo mientras Rodrigo Rey se tiraba con desesperación. Fue 1 a 1 en el Marcelo Bielsa.

Con esta igualdad, el Rojo tiene dos puntos sobre seis posibles después de haber empatado en la primera jornada con Estudiantes, mientras que la Lepra sumó su primer punto tras caer con Talleres (por 2 a 1) en su estreno. Ahora, el club de Avellaneda recibirá a Vélez el sábado a partir de las 19.45 en el Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini y el conjunto rosarino visitará a Boca este domingo, desde las 19.15, en La Bombonera.