Ranking de socios 2025: la AFA publicó los números de la Primera División y hubo sorpresas entre los grandes

Según el documento oficial, River encabeza el listado como el club con mayor masa societaria del país, con 352.712 socios, una cifra que lo coloca sobre su acérrimo rival Boca, que aparece en el segundo lugar con 282.644 afiliados. Mientras que en el tercer puesto se ubica Independiente, que alcanza los 165.262 socios.

monumental-river-campeonjpg River se posicionó como el club con más socios del informe difundido por la AFA

El informe también dejó una sorpresa en la parte alta del ranking: Rosario Central se posiciona en el cuarto lugar con 104.951 socios, superando a otros clubes tradicionales como Racing, que registra 102.707, y San Lorenzo, que suma 89.717 afiliados.

Los diez primeros lugares del ranking se completan con Newell’s Old Boys, Vélez Sarsfield, Talleres de Córdoba y Huracán. Hay que destacar que el estudio listado no contempla a los equipos que ascendieron a la Primera División en la temporada pasada, Gimnasia y Esgrima de Mendoza y Estudiantes de Río Cuarto.

En el otro extremo de la tabla aparece Deportivo Riestra, que se ubica como el club con menor cantidad de socios en la máxima categoría, con poco más de 1.000 afiliados, según el relevamiento publicado por la AFA.

hinchadas.jpg

El ranking completo de socios de los clubes de Primera División