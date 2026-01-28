Fútbol |

Ranking de socios 2025: la AFA publicó los números de la Primera División y hubo sorpresas entre los grandes

La AFA publicó el Informe de Clubes 2025 y reveló el ranking de socios de la Primera División. River lidera pero hay sorpresas fuertes.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) dio a conocer este miércoles el Informe de Clubes 2025, un relevamiento que detalla la cantidad de socios de las instituciones afiliadas y establece el ranking entre los clubes de la Primera División del fútbol argentino.

Según el documento oficial, River encabeza el listado como el club con mayor masa societaria del país, con 352.712 socios, una cifra que lo coloca sobre su acérrimo rival Boca, que aparece en el segundo lugar con 282.644 afiliados. Mientras que en el tercer puesto se ubica Independiente, que alcanza los 165.262 socios.

monumental-river-campeonjpg
River se posicionó como el club con más socios del informe difundido por la AFA

River se posicionó como el club con más socios del informe difundido por la AFA

El informe también dejó una sorpresa en la parte alta del ranking: Rosario Central se posiciona en el cuarto lugar con 104.951 socios, superando a otros clubes tradicionales como Racing, que registra 102.707, y San Lorenzo, que suma 89.717 afiliados.

Los diez primeros lugares del ranking se completan con Newell’s Old Boys, Vélez Sarsfield, Talleres de Córdoba y Huracán. Hay que destacar que el estudio listado no contempla a los equipos que ascendieron a la Primera División en la temporada pasada, Gimnasia y Esgrima de Mendoza y Estudiantes de Río Cuarto.

ADEMÁS: Boca, River y Racing juegan este miércoles: a qué hora y cómo verlos en vivo

En el otro extremo de la tabla aparece Deportivo Riestra, que se ubica como el club con menor cantidad de socios en la máxima categoría, con poco más de 1.000 afiliados, según el relevamiento publicado por la AFA.

hinchadas.jpg

El ranking completo de socios de los clubes de Primera División

  1. River: 352.712 socios.
  2. Boca: 282.644
  3. Independiente: 165.262
  4. Rosario Central: 104.951
  5. Racing: 102.707
  6. San Lorenzo: 89.717
  7. Newell’s (Rosario): 84.759
  8. Vélez: 79.083
  9. Talleres (Córdoba): 70.582
  10. Huracán: 68.755
  11. Belgrano (Córdoba): 67.318
  12. Estudiantes: 55.871
  13. Lanús: 36.206
  14. Gimnasia y Esgrima (La Plata): 35.389
  15. Instituto (Córdoba): 29.156
  16. Atlético Tucumán: 27.956
  17. Unión (Santa Fe): 22.774
  18. Argentinos Juniors: 20.069
  19. Independiente Rivadavia (Mendoza): 18.926
  20. Banfield: 16.803
  21. Sarmiento (Junín): 9.340
  22. Tigre: 9.181
  23. Platense: 9.132
  24. Defensa y Justicia: 7.400
  25. Central Córdoba (Santiago del Estero): 6.567
  26. Aldosivi (Mar del Plata): 5.604
  27. Barracas Central: 3.107
  28. Deportivo Riestra: 1.007

Aparecen en esta nota:

Te puede interesar:

SE ESTÁ LEYENDO AHORA

las más leídas

Categorías

Home
Provincia
Popular Tv
Política
Policiales
Deportes
Espectáculos
Internacionales
General
Tecno
Lotería y Turf
Horóscopo

Contacto

Registro ISSN - Propiedad Intelectual: Nº: RL-2025-11499155-APN-DNDA#MJ - Domicilio Legal: Intendente Beguiristain 146 - Sarandí (1872) - Buenos Aires - Argentina Teléfono/Fax: (+5411) 4204-3161/9513 - [email protected]

Edición Nro. 15739

 

Dirección

Propietario: Man Press S.A. - Director: Francisco Nicolás Fascetto © 2017 Copyright Diario Popular - Todos los derechos reservados