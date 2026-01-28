Kendry Páez llega a préstamo a River desde el Chelsea para revolucionar el mercado de pases

La incorporación se concretó tras un acuerdo total entre River y el club inglés, que resolvieron el arribo del jugador a través de un préstamo por una temporada. Mientras se ultiman detalles menores, Páez viajará en las próximas horas a Buenos Aires para realizarse la revisión médica y firmar su vínculo, paso previo a ponerse a disposición del cuerpo técnico millonario.

La situación del joven talento dio un giro inesperado luego de que el Chelsea decidiera interrumpir su cesión en el Estrasburgo de Francia. Ante la llegada de nuevos futbolistas al equipo londinense y la necesidad de que el ecuatoriano sume minutos de calidad en un contexto competitivo, la entidad inglesa consideró que River era el destino ideal para potenciar su desarrollo.

Kendry paez Ecuador Kendry Paez vistiendo la camiseta de Ecuador

Según confirmó el periodista especializado Fabrizio Romano, la operación se cerró bajo la modalidad de préstamo anual, marcando uno de los movimientos más audaces del club de Núñez en los últimos años. La expectativa es que Páez recupere continuidad y confianza, condiciones que lo llevaron a ser catalogado como uno de los proyectos más prometedores del fútbol mundial.

Embed EXCLUSIVE: River Plate agree deal to sign Kendry Páez on loan from Chelsea, here we go! #CFC recall Kendry from Strasbourg loan with new talents coming, Páez travels to Buenos Aires for medical tests as ideal solution for his development.



Season long loan agreed pic.twitter.com/F7PuOz3Qzr — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 28, 2026

En la última temporada, el mediocampista tuvo un paso irregular por el fútbol francés, con escasa participación y un solo gol convertido, una situación que encendió alarmas tanto en Chelsea como en la Selección de Ecuador, que lo considera una pieza clave de cara al Mundial 2026.

Quién es y cómo encaja Kendry Páez en el equipo de Gallardo

En River, Páez se integrará a un plantel que apunta alto en el plano local e internacional en la Copa Sudamericana. Su polifuncionalidad le permite desempeñarse como enganche o recostado sobre la derecha, aportando desequilibrio, visión de juego y una destacada pegada de media distancia. Con apenas 18 años, el ecuatoriano llega al fútbol argentino para asumir un desafío fuerte y convertirse en una de las grandes atracciones del torneo.

Páez es producto de las divisiones inferiores de Independiente del Valle, una de las instituciones más reconocidas del fútbol ecuatoriano y sudamericano. Con apenas 15 años comenzó a dar sus primeros pasos en el plantel profesional y rápidamente se consolidó como la gran figura del plantel. Ya con 17 años, era jugador de la selección de Ecuador, donde incluso se enfrentó a la Selección Argentina en varias oportunidades.

Recordemos que hoy River estará recibiendo como local en el estadio Monumental a Gimnasia y Esgrima La Plata, a partir de las 20 horas, en el marco de la fecha 2 del Torneo Apertura. Luego de lo que fue su victoria por 1 - 0 frente a Barracas Central.