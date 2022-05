"Bolivia en La Paz, Ecuador con 30 grados, Colombia que no podés ni respirar... Ellos juegan siempre en canchas perfectas, mojaditas, y no saben lo que es Sudamérica", aseveró Martínez, tras lo cual contó el esfuerzo de los jugadores sudamericanos en cada fecha FIFA.

En ese sentido, dijo en diálogo con TyC Sports: "Cada vez que viajás a jugar en la Selección son dos días entre ida y vuelta, estás agotado y no podés entrenar mucho. Cuando un inglés va a entrenar con Inglaterra, en media hora está en el predio. Que vayan a Bolivia, Colombia y Ecuador a jugar, a ver qué tan fácil es para ellos".

La polémica se inició luego que Mbappé había declarado: "Argentina y Brasil no juegan partidos de mucho nivel para llegar al Mundial. El fútbol no está tan avanzado como en Europa".

Por otro lado, Martínez, quien se encuentra entrenando con la delegación nacional en España con vistas al partido frente a Italia, en la denominada Finalissima que enfrentará al campeón de la Copa América y al de Europa, habló de su presente en el equipo dirigido por Lionel Scaloni.

"El arco de la Selección es muy grande, pero hay que tener personalidad. Yo no me defino como un loco en el arco. Cada vez que vengo tengo un plus desde que me pongo la camiseta de entrenamiento. Hay un grupo muy lindo, jugamos al truco hasta las 11 de la noche. La famosa Scaloneta está cada vez más fuerte", expresó.

Además manifestó: "Me sorprende mucho la gente que queda afuera, siempre alentando. Si entra uno o juega el otro, no hay diferencia. Eso nos da un plus. Todos hablan del Mundial ahora pero mi cabeza está en Italia, que es un título oficial para la Selección. Después de ese partido hablamos".

Al ser consultado acerca de su ausencia en el Aston Villa para poder estar con la Selección Argentina dijo: "Mi familia y mi gente cercana me decía que lo mejor era no jugar, pero hablé con el cuerpo técnico y llegamos a que era lo mejor. Obviamente no cayó bien que no juegue contra el Manchester City, porque en la Premier League se juega mucho dinero por la posición, pero elegí bien. Ya entrené normal".

"Tenía un dolor en el tendón rotuliano. Después de la Copa América paré 6 o 7 días, fui directo a la pretemporada y eso me complicó el menisco de la otra rodilla. En las vacaciones voy a Buenos Aires a tratarme y me voy a quedar en Mar del Plata 20 días", finalizó.