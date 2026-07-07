Video: el penal de Messi que fue atajado por el arquero de Egipto

Luego del primer gol de Egipto, Argentina buscó el empate, pero Mostafa Shobier se convirtió en figura. La Selección reaccionó en el final y logró una remontada épica para ganar 3-2 en Atlanta.
Egipto golpeó primero con un gol de Yasser Ibrahim a los 15 minutos del primer tiempo y puso en aprietos a la Selección argentina, que tuvo la chance de empatar con un penal de Lionel Messi, pero el arquero Mostafa Shobier se lo atajó. Además, el capitán argentino estrelló un tiro libre en el palo.
La pena máxima llegó luego de una falta sobre Nicolás Tagliafico dentro del área. El árbitro francés François Letexier revisó la jugada y sancionó penal para Argentina. Messi se hizo cargo, pero Shobier adivinó la intención y evitó el empate.
El arquero egipcio siguió siendo protagonista con grandes intervenciones, como ante un cabezazo de Alexis Mac Allister y otro tiro libre de Messi que terminó impactando en el palo. Sin embargo, Argentina no bajó los brazos y en el tramo final protagonizó una reacción inolvidable para dar vuelta el partido y vencer 3-2 a Egipto.
Mostafa Shobeir se convirtió en una de las figuras del partido tras sostener a Egipto con una actuación decisiva frente a la Selección Argentina.
Nacido el 17 de marzo de 2000 en Guiza, el arquero de 26 años se formó en Al Ahly, el club más importante de Egipto y uno de los más prestigiosos del continente africano.
Su apellido tiene un peso especial en el fútbol egipcio. Es hijo de Ahmed Shobeir, histórico arquero de la selección de Egipto, quien disputó el Mundial de Italia 1990 y también dejó su huella en Al Ahly, donde es considerado uno de los grandes referentes del arco.
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