Video: el doblete de Harry Kane para salvar a Inglaterra del papelón contra Congo

El delantero de Bayern Múnich fue el héroe del equipo inglés con dos goles sobre el final para vencer 2 a 1 al equipo africano y avanzar a los octavos del Mundial.

Inglaterra venció 2 a 1 a República del Congo en Atlanta y clasificó a los octavos de final del Mundial gracias a Harry Kane que se vistió de héroe marcando un doblete sobre el final. El club inglés fue sorprendido por el equipo africano, que comenzó ganando a los siete minutos con un gol de Brian Cipenga y resistió 74' con la ventaja 1-0 en el marcador. El batacazo estaba servido, pero el delantero de Bayern Múnich lo evitó con su poder ofensivo.