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Video: el doblete de Harry Kane para salvar a Inglaterra del papelón contra Congo

El delantero de Bayern Múnich fue el héroe del equipo inglés con dos goles sobre el final para vencer 2 a 1 al equipo africano y avanzar a los octavos del Mundial.

Inglaterra venció 2 a 1 a República del Congo en Atlanta y clasificó a los octavos de final del Mundial gracias a Harry Kane que se vistió de héroe marcando un doblete sobre el final. El club inglés fue sorprendido por el equipo africano, que comenzó ganando a los siete minutos con un gol de Brian Cipenga y resistió 74' con la ventaja 1-0 en el marcador. El batacazo estaba servido, pero el delantero de Bayern Múnich lo evitó con su poder ofensivo.

Harry anotó el empate parcial para la tranquilidad de Inglaterra con un certero cabezazo tras un centro de Anthony Gordon. Lionel Mpasi, arquero del Congo que era la figura del encuentro por sus intervenciones, llegó a rozar el balón pero no logró desviar su destino de red.

Y, a cinco minutos del final, Kane recibió en la medialuna del área y se hizo el hueco para sacar una bomba inatajable para desatar la locura de los ingleses. Héroe total de Inglaterra que zafó del papelón y ahora se medirá con el local México por los octavos de final del certamen.

Los goles de Harry Kane contra Congo

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ADEMÁS: México sigue pisando fuerte en su casa: venció 2 a 0 a Ecuador y clasificó a octavos

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