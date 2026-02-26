Eduardo Coudet se mostró orgulloso por el interés de River pero negó un acuerdo

El entrenador remarcó que no existió gestión formal alguna desde Núñez y sostuvo que su foco está puesto en la permanencia de su club actual en La Liga. Al mismo tiempo, Chacho reconoció que ser mencionado como candidato “es un orgullo” por su pasado en el club, aunque evitó profundizar sobre su futuro inmediato.

Durante la charla con los medios, Coudet destacó la magnitud institucional del club de Núñez. "Es un club top mundial, como Real Madrid y Barcelona", expresó y subrayó la importancia del ciclo que está por cerrarse en la institución: "Se despide a uno de los mejores entrenadores de su historia".

Más allá de la desmentida pública, el nombre del Chacho sigue vinculado al Millonario en medio de versiones sobre gestiones informales y un posible acuerdo de palabra. La situación contractual con el conjunto español aparece como un punto central ante cualquier escenario futuro.

La palabra del Chacho Coudet sobre el interés de River