Maravilla Martínez encendió las alarmas en Racing: salió en camilla y entre lágrimas

La jugada se produjo en el primer tiempo, cuando intentó presionar a Juan Manuel Elordi y el pie se le trabó sobre el césped sin mediar contacto directo. De inmediato pidió asistencia médica y, tras algunos minutos de atención, fue retirado bajo una ovación cerrada del público del Cilindro.

Embed SIGUEN LAS MALAS NOTICIAS PARA LA ACADÉ: ¡¡MARAVILLA SE DOBLÓ EL TOBILLO Y QUEDÓ MUY SENTIDO SOBRE EL CAMPO DE JUEGO!!ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/zGJEwORbjH — SportsCenter (@SC_ESPN) February 26, 2026

Si bien en el campo se habló de un posible esguince, hasta el momento no hubo parte médico oficial que confirme el diagnóstico ni el grado de la lesión. La incertidumbre genera preocupación en el cuerpo técnico de Gustavo Costas, que en las próximas semanas afrontará compromisos importantes, entre ellos el debut por Copa Argentina y el clásico ante Independiente.

Antes del inicio del encuentro, Martínez había sido homenajeado junto a su familia por alcanzar el centenar de presencias con la camiseta académica. En esos 100 partidos marcó 54 goles y dio 12 asistencias en 8035 minutos, números que explican su peso determinante en el equipo y que potencian la inquietud por su estado físico.