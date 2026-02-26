Recopa Sudamericana: Lanús buscará levantar su cuarto titulo internacional en el Maracaná ante Flamengo

El conjunto dirigido por Mauricio Pellegrino llega con ventaja tras imponerse 1-0 en el partido de ida disputado en La Fortaleza. Con un empate, el Granate se consagrará campeón y sumará un nuevo título internacional a su palmarés. Incluso una derrota por la mínima llevará la definición a los penales.

Lanús afronta la revancha con la premisa de sostener el orden defensivo y aprovechar los espacios que pueda conceder un rival obligado a asumir el protagonismo. La solidez mostrada en el primer duelo y la eficacia para capitalizar una de las situaciones generadas le permiten viajar a Brasil con una renta valiosa, aunque exigua.

Del otro lado estará Flamengo, que necesita ganar por dos goles para quedarse con el trofeo en el tiempo reglamentario o por uno para forzar la definición desde los doce pasos. Impulsado por su público en el Maracaná, el equipo brasileño apostará a una postura ofensiva desde el inicio, con presión alta y amplitud por las bandas para intentar revertir la serie.

Para Lanús, la consagración significaría su cuarto título internacional y la ratificación de su crecimiento sostenido en el plano continental. Para Flamengo, la oportunidad de añadir una nueva copa a su nutrido historial y hacerse fuerte en casa. Con una ventaja mínima, pero ante un adversario de jerarquía, el Granate afronta una noche determinante en Río de Janeiro.

Cómo llega Lanús

La ilusión sigue intacta en el pueblo granate. De la mano de Rodrigo Castillo, héroe de la ida pese a arrastrar una lesión y determinante por su poder de gol, el equipo de Mauricio Pellegrino afronta la revancha con la convicción de que puede dar otro paso grande en el plano continental. Apenas cinco meses después de la igualdad ante Fluminense que significó un avance clave rumbo a la conquista de la Copa Sudamericana 2025, el sueño internacional vuelve a tener escala en Río de Janeiro. Con su participación en el Apertura en segundo plano, todos los cañones apuntan a lograr la cuarta estrella internacional en Brasil.

IMG_1634 Rodrigo Castillo festeja el gol en La Fortaleza, el tanto que le dio al Granate la ventaja mínima en la serie frente a Flamengo.

Cómo llega Flamengo

El crédito obtenido tras un 2025 inolvidable parece empezar a erosionarse en el conjunto más popular de Brasil. Silbidos y un Maracaná semivacío fueron las postales recientes luego de la goleada sufrida ante el humilde Madureira por el Torneo Carioca, un golpe que profundizó el malestar generado tras la caída en La Fortaleza, ajustada en el resultado, pero amplia en el desarrollo. El último campeón de la Copa Libertadores y del Brasileirão transita un inicio de año irregular y necesita una reacción inmediata para sostener su protagonismo y revertir la serie ante su gente.

Probables formaciones

Flamengo: Agustín Rossi; Guillermo Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alex Sandro; Erick Pulgar, Lucas Paquetá, Giorgian de Arrascaeta; Jorge Carrascal, Pedro y Éverton.

DT: Filipe Luís.

Lanús:

Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Marcelino Moreno, Ramiro Carrera; Rodrigo Castillo.

DT: Mauricio Pellegrino.