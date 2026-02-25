Video: el día que el Chacho Coudet confesó ser hincha de Boca en la televisión

En aquella charla televisiva, Chacho reveló que su simpatía por el club de la Ribera tenía un origen familiar. “Era hincha de Boca porque iba a la cancha. Me llevaba mi viejo, que era fanático”, sostuvo. Más allá que después de retirarse se lo vinculó con Rosario Central o River, por sus buenos pasos como futbolista, en el archivo lo dejó bien claro...

Con una sonrisa y los ojos brillosos, Coudet recordó que iba a la cancha en la etapa de Alfredo Graciani, Carlos Comas y Jorge Rinaldi y encuentros posteriores en los que actuaron Diego Latorre y Gabriel Batistuta. Entre esos recuerdos de cancha incluyó uno particularmente doloroso: el enfrentamiento entre Boca y San Lorenzo en el que murió un hincha en medio de graves incidentes, tras recibir el impacto de un objeto arrojado desde la tribuna.

Incluso había admitido que, si no se dedicaba al fútbol profesional, probablemente habría continuado yendo a la cancha a ver a Boca. Ahora, que está a un paso de dirigir a River, se viralizó esta vieja entrevista. Claro está, en la memoria del hincha no estaba este material de video y sí el buen futbolista que fue en el Millonario, donde conquistó cinco torneos locales entre sus dos ciclos en la institución que estuvieron apenas separados por un breve tiempo en Celta de Vigo.