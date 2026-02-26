Video: Lucas Martínez Quarta marcó ante Banfield y fue a abrazar a Marcelo Gallardo

Tras una previa donde la gente apuntó a los jugadores, Martínez Quarta abrió el marcador a los 13 minutos de juego con un perfecto cabezazo que dejó parado a Facundo Sanguinetti, arquero de Banfield. "Chino" miró a la gente, se besó el escudo y luego, junto con Gonzalo Montiel y Lautaro Rivero, se acercó a abrazar a un serio Marcelo Gallardo.

Embed El gol de Lucas Martínez Quarta para el 1-0 de River ⬜️⬜️ contra Banfield. Festejo y abrazo con Marcelo Gallardo incluido.pic.twitter.com/iVZfU1LkbW — VSports Team (@VSportsTM) February 26, 2026

El gol fue una jugada con suma precisión. Centro cruzado de Ian Subiabre al segundo palo y un Lucas Martínez Quarta que apareció con claridad: salto perfecto, frentazo limpio y dirección cruzada para dejar la pelota inatajable para Sanguinetti, que segundos antes había respondido con reflejos ante un disparo a quemarropa de Galván.

Con cierta seriedad y la mirada fija en el campo, como alguien totalmente compenetrado con el partido, Marcelo recibió el abrazo de los tres y, casi de inmediato, comenzó a aplaudir, en señal de arenga, como exigiéndoles un esfuerzo mayor a sus dirigidos tras el gol tempranero en el Monumental.