El arquero de Newell's le hizo un pedido especial a Messi: "Ojalá que venga con nosotros, que lo estamos esperando"

Josué Reinatti, figura en el 0-0 con Estudiantes, lamentó el retiro de Leo de la Selección y no pudo ocultar su ilusión con verlo en la Lepra. Además, el Gobernador de Santa Fe reveló que “hay una posibilidad”.
La noticia del retiro de Lionel Messi de la Selección Argentina sacudió al mundo entero, pero hubo una ciudad que vivió diferente su despedida: Rosario, la tierra donde nació y empezó a enamorarse del fútbol. Horas después de la carta de puño y letra que emocionó a todos, desde Newell’s lamentaron su decisión, pero volvieron a ilusionarse con su vuelta.
Es cierto que Leo tiene contrato en Inter Miami hasta diciembre de 2028 y todo está dado para que cuelgue los botines en la MLS, con 41 años. En Lepra, sin embargo, no pierden las esperanzas de que cierre su carrera donde todo empezó y vuelva a vestir la camiseta rojinegra que usaba en su infancia.
Figura en el empate sin goles con Estudiantes en La Plata, el arquero Josué Reinatti exteriorizó sus emociones por el punto final que puso Messi en la Albiceleste. “Hoy se retira de la Selección el más grande de la historia”, aseguró en la noche del lunes en TNT Sports.
Además de su congoja, el joven de apenas 23 años (casi el mismo tiempo que Messi representó a Argentina) expresó su máximo deseo y le hizo un pedido especial, de su parte y de todo Newell’s: “Ojalá que venga con nosotros, que lo estamos esperando”.
Ya con las emociones más calmadas, en la mañana de este martes Maximiliano Pullaro, gobernador de la provincia de Santa Fe, fue consultado sobre si existe la chance de que la Pulga regrese al club de sus amores o si todo quedará en un sueño inalcanzable: “Hay una posibilidad de que el mejor jugador del mundo venga a jugar aquí un tiempo a la ciudad de Rosario”.
Y amplió en diálogo con Cadena 3: “Es público que estuve en algunas ocasiones hablando con él y más allá de que a mí no tiene que decirme nada, vi un poquito de entusiasmo en el entorno. Ojalá, ojalá…”.
Ya sobre el cierre, el político santafesino sostuvo: “Por supuesto que estoy muy entusiasmado con eso, como cuando podía volver (Ángel) Di María, con que pueda venir Messi a jugar al menos un tiempo a la ciudad. Eso sería importante para Rosario”. Y le pasó la pelota: “No quiero decir algo que pueda ser noticia después, pero vi algo de ganas, depende ellos”.
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