El arquero de Newell's le hizo un pedido especial a Messi: "Ojalá que venga con nosotros, que lo estamos esperando"

Ya con las emociones más calmadas, en la mañana de este martes Maximiliano Pullaro, gobernador de la provincia de Santa Fe, fue consultado sobre si existe la chance de que la Pulga regrese al club de sus amores o si todo quedará en un sueño inalcanzable: “Hay una posibilidad de que el mejor jugador del mundo venga a jugar aquí un tiempo a la ciudad de Rosario”.

"OJALÁ QUE MESSI VENGA CON NOSOTROS"



Josué Reinatti, arquero de Newell's y figura del partido, pidió por la vuelta de Leo tras su retiro de la Selección.#LPFxTNTSports pic.twitter.com/OJaLvu0mDF — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) September 1, 2026

Y amplió en diálogo con Cadena 3: “Es público que estuve en algunas ocasiones hablando con él y más allá de que a mí no tiene que decirme nada, vi un poquito de entusiasmo en el entorno. Ojalá, ojalá…”.

Ya sobre el cierre, el político santafesino sostuvo: “Por supuesto que estoy muy entusiasmado con eso, como cuando podía volver (Ángel) Di María, con que pueda venir Messi a jugar al menos un tiempo a la ciudad. Eso sería importante para Rosario”. Y le pasó la pelota: “No quiero decir algo que pueda ser noticia después, pero vi algo de ganas, depende ellos”.