Los sentidos mensajes de la Scaloneta a Messi en las redes sociales

El retiro del histórico capitán generó una ola de publicaciones de sus compañeros del combinado nacional, que destacaron su legado, su liderazgo y todo lo que compartieron con el GOAT.
Los referentes de la Selección Argentina se volcaron a las redes sociales para despedir a Lionel Messi luego de que el rosarino anunciara su retiro del seleccionado. Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Cristian Romero, Ángel Di María (ya retirado también del combinado nacional), Enzo Fernández, Lautaro Martínez, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico y Emiliano “Dibu” Martínez fueron algunos de los futbolistas que le dedicaron sentidas palabras al 10.
“Tu amor incondicional por nuestro país, tus batallas internas para nunca abandonar, tu fortaleza para siempre aguantar las injusticias, tu liderazgo y calidad humana con cada jugador que estaba al predio para que se sienta bien, los detalles con cada trabajador de nuestra selección… solo gracias, el más grande de toda la historia, gracias por hacernos tan pero tan felices, no te imaginas cuantas sonrisas sacaste!! sos eterno.
Hay algo que durante todos estos años siempre quise: que cada argentino pudiera conocer quién sos realmente.
Cómo sos cuando no hay cámaras, cuando no hay estadios, cuando simplemente sos vos.
A vos eso nunca te gustó demasiado, siempre sentiste que tus botines eran la mejor manera de hablar y que adentro de una cancha era donde tenías que demostrar todo lo que sentías por tu país.
Y yo tuve la suerte de ver todo lo que hubo detrás.
Cada concentración, cada noche antes de una final, la presión, el miedo, las dudas, las críticas. Te vi pasar momentos que para cualquiera hubieran sido demasiado y levantarte al otro día y seguir, sin excusas, sin señalar a nadie, sin necesitar explicar quién eras.
Porque si algo nunca cambió en vos fue el amor por esta camiseta y por este país. Un amor que te hizo levantarte una y otra vez cuando parecía que ya no quedaba nada por demostrar.
Por eso lo que hiciste por la selección va mucho más allá de los goles y los títulos que ganamos… y eso que fueron muchos eh
Siempre quise que pudieran admirarte por quién sos y no solo por lo que hacés. Los que te conocemos sabemos que sos enorme adentro de una cancha pero afuera todavía más.
Y creo que hoy Argentina finalmente lo sabe.
No sé si existe una historia de amor tan grande entre un jugador y un país como la que vos construiste. Haber podido vivirla al lado tuyo me lo voy a llevar toda la vida.
Verte caminar con la 10 y la cinta adelante nuestro era sentir que nos cuidabas, que pasara lo que pasara había uno ahí adelante que iba a dejar todo por nosotros.
Y lo logramos hermano.
Fuimos CAMPEONES DEL MUNDO.
Con los años entendí que quizás lo más hermoso no fue solo levantar esa copa. Fue que nunca dejamos de ser nosotros. Las risas, los viajes, las concentraciones y esas cosas que nadie vio y para mí fueron las más importantes.
Qué suerte tuve de estar al lado tuyo en uno de los momentos más importantes de nuestra historia.
Gracias por todo lo que hiciste por nosotros y por Argentina
Gracias por dejarme conocer al Leo que siempre quise que todos conocieran. Al que no necesita la 10, ni la cinta, ni una cancha para ser gigante.
Te amo hermano.
Que orgullo haberlo vivido juntos!"
"Creía que ya estaba preparado para esta noticia pero claramente no era así.
¡GRACIAS, por todo lo que hiciste por mí como argentino, como hincha de la selección, como compañero y como amigo!
Las palabras sobran cuando trata de vos, de tu legado y de tu grandeza como jugador pero sobre todo como persona. Soy un afortunado de haber jugado con vos en este proceso tan lindo de nuestra Selección, de tu Selección.
¡¡Te amo enano!! ¡Que seas siempre muy feliz! Nuestro país te va a estar siempre agradecido por todo lo que nos hiciste vivir".
"Te quiero, te admiro y te voya estar siempre agradecido por todo loque dejaste en mí y por nuestro país. Gracias por todo, capitán".
"Qué difícil es leer que te retiras, qué difícil es leer que no vamos a verte más con la celeste y blanca. Sólo sé que nací en el siglo correcto para poder verte, disfrutarte y encima poder compartir con vos todos estos años de Selección. Verte cumplir todos tus sueños y el más deseado que era ser campeón del mundo. Hoy decidiste dar ese paso que seguramente ni vos ni todos los argentinos queríamos que llegue. Pero llegó y hoy como toda la vida te vamos a decir muchas muchas gracias por todo. Sos eterno y el mejor de toda la HISTORIA".
"Leo, cuando aquella vez dijiste que te ibas de la Selección me puse muy triste.
Yo era un pibe y hacía cuentas con tu edad y la mía para ver si algún día llegaba a jugar con vos. Parece una boludez, pero lo hacía de verdad: pensaba cuántos años te podían quedar, cuántos me faltaban para llegar a Primera y soñaba con que, aunque fuera una vez, pudiéramos coincidir con la camiseta de Argentina. Por suerte volviste.
Y la vida terminó siendo mucho más linda de lo que ese pibe podía imaginar. No solo llegué a jugar con vos. Compartimos concentraciones, vestuario, charlas, abrazos, momentos difíciles, momentos increíbles y terminamos siendo campeones del mundo juntos. Pero, sobre todo, siempre voy a agradecerte cómo fuiste conmigo desde que llegué. Yo venía con la ilusión de compartir cancha con mi ídolo y me encontré con una persona que desde el primer momento me hizo sentir uno más. Siempre tuviste una palabra, un consejo, un abrazo o simplemente la forma de hacerme sentir tranquilo cuando lo necesitaba. Eso no me lo voy a olvidar nunca.
Hoy me cuesta imaginar la próxima concentración sin vos. Salir a la cancha y no verte adelante, con la 10. Fueron tantos años viéndote ahí que parece imposible pensarlo de otra manera.
Qué suerte tuve, Leo.
Qué suerte tuvo ese pibe que hacía cuentas sin saber si algún día iba a llegar a tiempo.
Gracias por tratarme como me trataste, por todo lo que me enseñaste y por dejarme compartir una parte de tu historia.
Te vamos a extrañar mucho, capitán".
"Del primer abrazo , al último...
Leo, no sé si existen palabras suficientes para agradecerte todo lo que hiciste por nosotros. Más allá de todo lo que lograste dentro de la cancha, me quedo con todo lo que nos enseñaste afuera, a no rendirnos, a seguir intentando después de cada golpe, a trabajar en silencio y sobre todo, a creer siempre en nosotros.
Tu liderazgo no estuvo solamente en los goles, las asistencias o los títulos, sino en el ejemplo que nos diste todos estos años representando a nuestra selección.
A mí y a todos nuestros compañeros nos dejaste muchísimo más que recuerdos. Nos dejaste enseñanzas que vamos a llevar con nosotros toda la vida.
Gracias por cada consejo, cada charla, cada entrenamiento, cada abrazo y cada momento compartido. Gracias por hacer historia con nosotros y por permitirnos ser parte de tu historia.
Te vamos a extrañar muchísimo, capitán. Vamos a estar eternamente agradecidos de haber podido compartir este camino con vos.
Gracias por todo, capitán".
"Sabíamos que este día iba a llegar… pero en el fondo nunca quisimos aceptarlo. Fueron tantos años compartidos que es imposible poner en palabras todo lo que vivimos juntos. Victorias que van a quedar para siempre en la historia, momentos inolvidables con la camiseta más linda del mundo, risas en cada concentración, charlas que quedan guardadas en el corazón y también los momentos difíciles que nos hicieron más fuertes como grupo. Tu grandeza no fue solo dentro de la cancha, fenómeno. Fue en cada gesto, en cada palabra, en cada ejemplo.
Nos enseñaste que las acciones valen mucho mas que las palabras, a competir, a creer, a no bajar los brazos nunca y a representar a la Selección Argentina como se debe. Gracias por todo lo que le diste al país, a los hinchas que te bancaron siempre y a tu familia que estuvo a tu lado en cada paso del camino. Ellos saben mejor que nadie todo lo que luchaste para llegar hasta donde llegaste. Me llevo el orgullo enorme de haber compartido tantos años con vos, de haber sido parte de esta historia y de haber aprendido del mejor de todos. Te vas de la Selección, pero tu legado será eterno. Gracias por todo, capitán".
"Hoy es un día especial por muchos motivos. Leo, tantos años a tu lado y tantas cosas compartidas. Qué orgullo haber podido defender esta camiseta con vos y haber vivido de cerca todo lo que representás para nuestra Selección.
Fuiste un ejemplo para todos nosotros. Dentro de la cancha, por todo lo que conseguiste; y fuera de ella, por la persona y el compañero que siempre fuiste. Nos enseñaste a competir, a levantarnos y a seguir creyendo hasta conseguirlo.
Gracias por todo, capitán
Y bueno… cumplir 34 compartiendo día con esta noticia tampoco estaba en mis planes".
"Capi... Las palabras no van a alcanzar de todo lo Que hiciste por Nosotros y por todo el pueblo Argentino
Pero solo queda agradecerte por hacerme campeon del mundo y llegar a lo mas alto que yo nunca imagine llegar
Mi respeto por siempre. Gracias"
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