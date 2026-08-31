El primer y el último Messi: la imagen que eligió la FIFA por su adiós a la Selección

La máxima entidad del fútbol se sumó a las muestras de reconocimiento al crack argentino. Su presidente, Gianni Infantino, también publicó un mensaje: "Felicidades por una carrera internacional extraordinaria".
Tras el anuncio del retiro de Lionel Messi de la Selección argentina, las muestras de reconocimiento por parte de futbolistas y entidades del mundo del fútbol no tardaron en multiplicarse en las redes sociales y canales oficiales.
Ese fue el caso de la FIFA, que compartió una emotiva imagen en la que se puede ver a Messi en dos etapas de su carrera con el seleccionado: una de sus comienzos, cuando lucía la camiseta número 19, y otra correspondiente al Mundial 2026, con el banderín argentino en una mano y la cinta de capitán en el brazo. La publicación estuvo acompañada por el mensaje “Gracias, Leo”.
La FIFA también se hizo presente en los comentarios de la publicación que Messi realizó en Instagram, donde le dedicó unas palabras: “Felicitaciones por una gran carrera”. Varios de sus compañeros de la Selección aprovecharon el posteo para dejarle mensajes y reconocer su trayectoria.
En medio de las repercusiones, el presidente de la máxima entidad del fútbol, Gianni Infantino, se sumó a los mensajes dedicados a Messi con dos publicaciones en sus redes sociales, donde destacó los logros como la Copa del Mundo 2022 y lo brindado por el jugador a los fanáticos del fútbol.
“Gracias por darles tantas alegrías a millones de aficionados del fútbol. Te retiras del fútbol internacional como campeón de la Copa Mundial de la FIFA y como uno de los mejores jugadores que ha tenido nuestro deporte. Te deseo todo lo mejor", aseguró.
En otra publicación con una serie de fotos donde Infantino se encuentra con Messi, aparece un texto felicitándolo por la trayectoria en la Selección argentina: “Felicidades por una carrera internacional extraordinaria que ha inspirado a millones de personas y a redefinido nuestro hermoso deporte”.
“Campeón de la Copa Mundial de la FIFA en 2022, máximo goleador histórico y el jugador con más partidos con la camiseta de Argentina, además de poseer del récord de más partidos jugados en la historia del Mundial: tu talento mágico y tu humildad serán recordados para siempre”, destacó Infantino, en el texto con dedicatoria a Messi.
Para finalizar, el presidente de la FIFA mostró su gratitud hacia la entrega de Lionel al conjunto albiceleste: “Gracias por cada recuerdo inolvidable defendiendo los colores de la Selección argentina y por unir a los aficionados de cada rincón del mundo”. Y completó: “Te deseo lo mejor en tu próxima etapa”.
comentar