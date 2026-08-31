El primer y el último Messi: la imagen que eligió la FIFA por su adiós a la Selección

“Gracias por darles tantas alegrías a millones de aficionados del fútbol. Te retiras del fútbol internacional como campeón de la Copa Mundial de la FIFA y como uno de los mejores jugadores que ha tenido nuestro deporte. Te deseo todo lo mejor", aseguró.

En otra publicación con una serie de fotos donde Infantino se encuentra con Messi, aparece un texto felicitándolo por la trayectoria en la Selección argentina: “Felicidades por una carrera internacional extraordinaria que ha inspirado a millones de personas y a redefinido nuestro hermoso deporte”.

“Campeón de la Copa Mundial de la FIFA en 2022, máximo goleador histórico y el jugador con más partidos con la camiseta de Argentina, además de poseer del récord de más partidos jugados en la historia del Mundial: tu talento mágico y tu humildad serán recordados para siempre”, destacó Infantino, en el texto con dedicatoria a Messi.

Para finalizar, el presidente de la FIFA mostró su gratitud hacia la entrega de Lionel al conjunto albiceleste: “Gracias por cada recuerdo inolvidable defendiendo los colores de la Selección argentina y por unir a los aficionados de cada rincón del mundo”. Y completó: “Te deseo lo mejor en tu próxima etapa”.