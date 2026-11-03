Murió Jesús de Miguel, el futbolista que sufrió un paro cardíaco tras recibir un rodillazo en el pecho

El delantero español de 30 años había quedado inconsciente durante el partido ante el Andorra, luego de recibir un fuerte impacto del arquero rival. Permanecía internado en terapia intensiva, pero su cuadro neurológico empeoró y el club confirmó su fallecimiento.
El fútbol español atraviesa horas de profunda conmoción tras confirmarse la muerte de Jesús de Miguel, delantero del CD Tenerife que había sufrido un grave accidente durante el partido frente al FC Andorra, por la Segunda División de España. El futbolista, de 30 años, falleció este martes por la mañana, luego de permanecer internado en estado crítico a raíz de un fuerte golpe en el pecho.
La noticia fue comunicada por el propio club canario a través de sus redes sociales, con un mensaje de profundo dolor: "Rotos de dolor, con un nudo en la garganta y sin poder creer que esto sea verdad, desde el CD Tenerife comunicamos el trágico fallecimiento".
El dramático episodio ocurrió este lunes, en el minuto 98 del encuentro, cuando el marcador estaba igualado 2-2. El Tenerife buscaba quedarse con la victoria y salió de contraataque, en una jugada que dejó a De Miguel en carrera hacia el arco rival. Sin embargo, Jesús Owono, arquero del Andorra, salió a disputar una pelota aérea y terminó impactando con su rodilla directamente contra el pecho del delantero.
El atacante cayó desplomado sobre el campo de juego y quedó inconsciente. La gravedad de la situación provocó la inmediata reacción de sus compañeros y de los futbolistas rivales, que reclamaron desesperadamente la intervención de los médicos.
Durante varios minutos, los profesionales sanitarios realizaron maniobras de asistencia sobre el césped del estadio Heliodoro Rodríguez López. De Miguel había sufrido un paro cardiorrespiratorio y necesitó maniobras de reanimación para recuperar el pulso y la respiración autónoma. Por la infracción, el árbitro expulsó con roja directa al arquero visitante, quien posteriormente regresó al campo para conocer el estado del futbolista.
Ante la emergencia, el encuentro fue suspendido definitivamente cuando todavía quedaban algunos minutos de tiempo añadido y el resultado estaba 2-2.
Tras recibir las primeras atenciones, el delantero fue trasladado de urgencia al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria, donde quedó internado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). En un primer parte médico, el Tenerife había informado que se encontraba "estable dentro de la gravedad", aunque permanecía inconsciente.
Sin embargo, durante la madrugada de este martes, la institución comunicó que el estado neurológico del futbolista había empeorado. Horas después llegó la noticia más dolorosa: De Miguel murió a las 8 de la mañana, según precisó el comunicado oficial.
"Rotos de dolor, con un nudo en la garganta y sin poder creer que esto sea verdad, desde el CD Tenerife comunicamos el trágico fallecimiento, este martes, día 3 de noviembre de 2026, a las 8:00 horas, de Jesús de Miguel Alameda", expresó la institución.
"No hay palabras de consuelo; no hay absolutamente nada que mitigue este sentimiento repleto de tristeza. Estamos junto a su desolada familia, junto a sus seres queridos, junto a todo el tinerfeñismo que hoy llora por este cruel desenlace", agregó.
Además, la familia del futbolista agradeció las muestras de apoyo recibidas y solicitó "máximo respeto a su privacidad" en medio de este difícil momento.
Por su parte, el FC Andorra también expresó sus condolencias y manifestó estar "con el corazón roto y devastados", además de enviar su pésame a los familiares, compañeros y amigos del jugador, y a toda la institución canaria.
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