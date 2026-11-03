Murió Jesús de Miguel, el futbolista que sufrió un paro cardíaco tras recibir un rodillazo en el pecho

Durante varios minutos, los profesionales sanitarios realizaron maniobras de asistencia sobre el césped del estadio Heliodoro Rodríguez López. De Miguel había sufrido un paro cardiorrespiratorio y necesitó maniobras de reanimación para recuperar el pulso y la respiración autónoma. Por la infracción, el árbitro expulsó con roja directa al arquero visitante, quien posteriormente regresó al campo para conocer el estado del futbolista.

Ante la emergencia, el encuentro fue suspendido definitivamente cuando todavía quedaban algunos minutos de tiempo añadido y el resultado estaba 2-2.

Tras recibir las primeras atenciones, el delantero fue trasladado de urgencia al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria, donde quedó internado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). En un primer parte médico, el Tenerife había informado que se encontraba "estable dentro de la gravedad", aunque permanecía inconsciente.

Sin embargo, durante la madrugada de este martes, la institución comunicó que el estado neurológico del futbolista había empeorado. Horas después llegó la noticia más dolorosa: De Miguel murió a las 8 de la mañana, según precisó el comunicado oficial.

El doloroso comunicado del Tenerife tras la muerte de Jesús de Miguel

"Rotos de dolor, con un nudo en la garganta y sin poder creer que esto sea verdad, desde el CD Tenerife comunicamos el trágico fallecimiento, este martes, día 3 de noviembre de 2026, a las 8:00 horas, de Jesús de Miguel Alameda", expresó la institución.

Rotos de dolor, con un nudo en la garganta y sin poder creer que esto sea verdad, desde el CD Tenerife comunicamos el trágico fallecimiento, este martes, día 3 de noviembre de 2026, a las 8:00 horas, de Jesús de Miguel Alameda. No hay palabras de consuelo; no hay absolutamente nada que mitigue este sentimiento repleto de tristeza. Estamos junto a su desolada familia, junto a sus seres queridos, junto a todo el tinerfeñismo que hoy llora por este cruel desenlace. La familia de Jesús de Miguel agradece todas y cada una de las muestras de apoyo recibidas, e igualmente solicita, de corazón, máximo respeto a su privacidad, en estos terribles momentos. DEP — CD Tenerife (@CDTOficial) November 3, 2026

"No hay palabras de consuelo; no hay absolutamente nada que mitigue este sentimiento repleto de tristeza. Estamos junto a su desolada familia, junto a sus seres queridos, junto a todo el tinerfeñismo que hoy llora por este cruel desenlace", agregó.

Además, la familia del futbolista agradeció las muestras de apoyo recibidas y solicitó "máximo respeto a su privacidad" en medio de este difícil momento.

Por su parte, el FC Andorra también expresó sus condolencias y manifestó estar "con el corazón roto y devastados", además de enviar su pésame a los familiares, compañeros y amigos del jugador, y a toda la institución canaria.