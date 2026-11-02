Independiente Rivadavia derrotó a Banfield y clasificó a los playoffs del Clausura

El 10 anotó la igualdad parcial con un tremendo cabezazo y puso en ventaja a su equipo con una definición en el área después de que Bucco le bajó de cabeza el balón tras un lateral ofensivo en el que el visitante se durmió. Banfield anotaba el 2-2 a los 42 minutos del primer tiempo pero el árbitro Carranza anuló el tanto vía revisión con el VAR al observar una falta de Gómez a Bolcato antes de anotar.