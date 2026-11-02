Independiente Rivadavia derrotó a Banfield y clasificó a los playoffs del Clausura

El equipo de Alfredo Berti se impuso 3 a 1 al Taladro en Mendoza y aseguró su lugar en la próxima fase del campeonato local.
Independiente Rivadavia venció 3 a 1 a Banfield en Mendoza y clasificó a los playoffs del Torneo Clausura. José Florentín -por duplicado- y Santiago Daniele en contra marcaron a favor del equipo de Alfredo Berti, mientras que el propio Daniele anotó para el visitante en el encuentro por la anteúltima fecha del certamen local.
La noche comenzó de la mejor manera para Banfield: Daniele sacó un cabezazo contra un palo después del envío de córner de Zalazar a los 9 minutos de juego. Sin embargo, la alegría no le duró nada al Taladro: un doblete de Florentín, a los 11' y 15' del primer tiempo, puso a Independiente Rivadavia arriba del marcador.
El 10 anotó la igualdad parcial con un tremendo cabezazo y puso en ventaja a su equipo con una definición en el área después de que Bucco le bajó de cabeza el balón tras un lateral ofensivo en el que el visitante se durmió. Banfield anotaba el 2-2 a los 42 minutos del primer tiempo pero el árbitro Carranza anuló el tanto vía revisión con el VAR al observar una falta de Gómez a Bolcato antes de anotar.
Para colmo de Banfield, Independiente Rivadavia anotó el 3-1 final tan solo tres minutos después y con un tanto en contra de Daniele. El defensor terminó marcando de cabeza en su propio arco en su intento de despejar el balón a un centro de Bucca y ante la salida del Ruso Rodríguez. El Taladro intentó hasta el final volver a descontar y estuvo cerca con un tiro de Lautaro Gómez que dio en el palo.
Con este triunfo, el equipo de Berti quedó séptimo en la Zona B con 22 puntos y se aseguró que jugará la próxima fase del Clausura. Por su parte, el Taladro, de un muy flojo año deportivo, sigue en la misma sintonía y cada vez está más complicado en la tabla de los promedios de cara al próximo año.
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