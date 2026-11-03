Quién era Jesús de Miguel, el goleador que llegó al fútbol profesional español a los 27 años

En julio de 2025, el Tenerife lo incorporó por tres temporadas y le abrió una nueva etapa en el fútbol español. Su primera campaña fue muy positiva: convirtió 11 tantos y se transformó en una de las piezas importantes del equipo para conseguir el regreso a la Segunda División. La llegada a las islas también tenía un significado especial para el delantero, que años antes, cuando tenía apenas 16, había expresado en redes sociales su ilusión por viajar a Tenerife.

Detrás de su recorrido deportivo también había una historia familiar. De Miguel compartía su vida con María, su pareja desde hacía varios años, y juntos tuvieron a su hija Carla, nacida a fines de junio de 2025. La pequeña llegó en un momento de cambios para la pareja, que se instaló en Tenerife para acompañar el nuevo desafío profesional del delantero. Era una etapa de crecimiento, con nuevos objetivos deportivos y familiares.

Conocido en los vestuarios como “Demi”, De Miguel había conseguido ganarse el reconocimiento de sus compañeros y de los clubes por los que pasó. Su carrera estuvo marcada por la constancia, los goles y los ascensos, pero también por el largo camino que debió recorrer para llegar al fútbol profesional. En Tenerife había encontrado un lugar para consolidarse y continuar escribiendo su historia, junto a su pareja y su hija Carla.