El breve discurso de despedida de Marcelo Gallardo: "Uno se va, pero no se va nunca"

"Voy a ser muy breve. Simplemente agradecer. Gracias a la gente sobre todo por una noche más de amor incondicional, retribuir todo ese cariño a veces es muy difícil, así que lo quiero transmitir desde acá, gracias. Gracias a ustedes -el periodismo- por el respeto que han tenido conmigo, sobre todo la mayoría de los que estuvieron acompañándome durante tantos años en estos dos ciclos en los que estuve, incluso algunos otros en mi época como jugador, gracias por ese respeto", comenzó su discurso.

"Y a River, nada, decirle que mañana tal vez estaré buscando a mi hijo por el colegio, que viene acá, así que no me voy a despedir. Esas son las cosas que tiene este lugar mágico, que se va pero no se va nunca, en ese sentido voy a estar muy pendiente de lo que pase en este club el tiempo que esté afuera", agregó el Muñeco.

"Gracias nuevamente, que tengan un buen año, ya no sé... Estamos a principio de año, falta mucho, le deseo de todo corazón al club, al plantel y a la dirigencia que se pueda reponer y volver a ponerse de pie para lo que viene. Muchísimas gracias, muy amables", concluyó.

Gallardo agradeció hasta el periodismo y no a sus jugadores, a quiénes solamente les deseó que les vaya bien. El entrenador se fue enemistado con la mayoría del plantel, el cual él formó y no le respondió en la cancha, motivo por el que, aunque se le note que no quiera, da un paso al costado de la institución.

El entrenador no realizó ningún balance, ni análisis de su segundo ciclo de un poco más de un año y medio que estuvo marcado por las decepciones. Por otro lado, a diferencia del video en el que anunció su ida del club, se lo notó muy serio, probablemente porque se va con dolor y bronca por cómo se dio este regreso a la institución.

Gallardo habló del "tiempo que esté afuera" porque ya desea volver y hará todo lo posible para volver porque River fue, es y será siempre su casa. Y los hinchas, que hoy en su mayoría creen que tomó la decisión correcta más allá del dolor, también esperan una nuevo regreso y que el mismo sea mucho más feliz.