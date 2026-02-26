Oficial: Martín Demichelis fue presentado como entrenador del Mallorca

De esta manera, el contrato de Demichelis con Mallorca será hasta junio con la misión de ordenar al equipo y asegurar la permanencia en LaLiga. Una vez concluida la temporada, ambas partes evaluarán la posibilidad de extender el vínculo en función de los resultados y el proyecto deportivo.

El técnico argentino firma hasta final de temporada con opción a una adicional.



, . pic.twitter.com/i7h3E2twJ7 — RCD Mallorca (@RCD_Mallorca) February 26, 2026

Con 13 fechas por disputarse, Mallorca está en zona de descenso: ocupa el puesto 18° con 24 puntos. Sin embargo, está a un punto de el Elche, que está por encima suyo y asegurando la permanencia. Además, Valencia (26), Rayo Vallecano (26) y el Alavés (27) de Chacho Coudet (candidato a suceder a Gallardo) también están cerca.

La dirigencia del club valoró su formación en Europa -más precisamente en Bayern Múnich- y su experiencia reciente en equipos de alta exigencia. Micho conquistó la Liga Profesional 2023, el Trofeo de Campeones y la Supercopa Argentina en River, mientras que también dirigió a Monterrey en el fútbol mexicano.

Demichelis cuenta además con un extenso recorrido como futbolista en el continente, con pasos por el Bayern Múnich, Málaga y Manchester City y una etapa como entrenador en divisiones formativas del club alemán. Ahora ocupará el lugar que dejó Jagoba Arrasate y afrontará el desafío de relanzar a un histórico del fútbol español en un contexto exigente.