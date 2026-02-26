Oficial: Martín Demichelis fue presentado como entrenador del Mallorca

El club español, que está peleando la permanencia en la Primera División, anunció que Micho se hará cargo del equipo "hasta el final de la temporada".
Tras ser candidato a reemplazar a Eduardo Domínguez en Estudiantes, Martín Demichelis fue presentado como nuevo entrenador del Mallorca, quien está peleando la permanencia en la Primera División de España. Micho se hará cargo del equipo "hasta el final de la temporada" donde se definirá si logra el objetivo de salvarlo del descenso.
De esta manera, el contrato de Demichelis con Mallorca será hasta junio con la misión de ordenar al equipo y asegurar la permanencia en LaLiga. Una vez concluida la temporada, ambas partes evaluarán la posibilidad de extender el vínculo en función de los resultados y el proyecto deportivo.
Con 13 fechas por disputarse, Mallorca está en zona de descenso: ocupa el puesto 18° con 24 puntos. Sin embargo, está a un punto de el Elche, que está por encima suyo y asegurando la permanencia. Además, Valencia (26), Rayo Vallecano (26) y el Alavés (27) de Chacho Coudet (candidato a suceder a Gallardo) también están cerca.
La dirigencia del club valoró su formación en Europa -más precisamente en Bayern Múnich- y su experiencia reciente en equipos de alta exigencia. Micho conquistó la Liga Profesional 2023, el Trofeo de Campeones y la Supercopa Argentina en River, mientras que también dirigió a Monterrey en el fútbol mexicano.
Demichelis cuenta además con un extenso recorrido como futbolista en el continente, con pasos por el Bayern Múnich, Málaga y Manchester City y una etapa como entrenador en divisiones formativas del club alemán. Ahora ocupará el lugar que dejó Jagoba Arrasate y afrontará el desafío de relanzar a un histórico del fútbol español en un contexto exigente.
