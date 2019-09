El ex futbolista destacó que no esperaba ser invitado al evento, pero se decepcionó con el hecho de que ninguno de sus compañeros estuviera presente –más allá del Beto Alonso y Enzo Francescoli que son empleados del club-.

Según sus palabras, esa desatención perjudica la imagen de Rodolfo D'Onofrio: "Considero muy inteligente al presidente de River, mucho más de lo que piensa la gente. Viste que lo ves y le querés dar una limosna, decís 'pobrecito'. Pero es vivo, juega a la mancha con los aviones. Es crack. Pero falla en estas cosas".

Y agregó: "Llevá por lo menos a Antonio Alzamendi que fue el máximo goleador de esa Copa Libertadores. Si fuera así, yo me callaría la boca porque me parece excelente. Uno por lo menos, el Negro Enrique o Nery Pumpido. Esas cosas lo hacen chico (a D'Onofrio) en comparación de lo que podría ser. Ese gesto lo pondría ahí arriba"

Para cerrar su exposición, el histórico defensor de la Selección Argentina explicó por qué le afectan este tipo de situaciones. "Me duele mucho porque yo quiero mucho a River. Cuando llegué en el 85 pensé que estaba en un club de Europa si en Boca no teníamos ropa, pintábamos los números de la camiseta y no cobrábamos. Pero me duelen mucho estas cositas", se sinceró.

