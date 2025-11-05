La nueva camiseta de la Selección argentina para el Mundial 2026 ya tiene fecha de estreno

En la presentación, que se difundió por redes sociales, se incluyó una imagen de Lionel Messi con la nueva indumentaria y un mensaje conjunto de las instituciones: “El mejor jugador del mundo con la nueva camiseta, la más linda de todas”. La publicación se volvió tendencia rápidamente.

Y con ustedes señoras y señores- la nueva camiseta de la Selección adidas

Estreno confirmado

Según informó la AFA, la camiseta estará a la venta en tiendas oficiales desde el 6 de noviembre. El primer partido en que se usará será el viernes 14 de noviembre, en el amistoso frente a Angola.

Con esta presentación, Adidas suma su décima participación consecutiva vistiendo al seleccionado argentino en Copas del Mundo. La continuidad comenzó en Italia 1990, luego de que la marca francesa Le Coq Sportif la equipara en los mundiales de 1982 y 1986.

Además de Argentina, la empresa alemana presentó los nuevos modelos de Alemania, Italia, Bélgica, España y Colombia, todos con líneas inspiradas en la historia de cada selección.

El lanzamiento confirma una vez más la alianza entre AFA y Adidas, que ya lleva más de tres décadas y combina tradición, marketing y fútbol.