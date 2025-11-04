Se presentó UNAFA, la Universidad de la AFA: qué se puede estudiar y dónde queda

Tapia y Barbieri hablaron sobre esta nueva iniciativa, que está destinada a dirigentes, hijos de dirigentes, jugadores, árbitros, técnicos y demás integrantes del entorno futbolístico. La oferta inicial consta de 14 diplomaturas y 1 maestría, que van desde la dirección deportiva a las finanzas y el big data aplicado al deporte, cursos a los que se pueden inscribir a través del sitio web.

La sede principal de la Universidad estará en Rodríguez Peña 653, entre Viamonte y Tucumán, y también habrá eventos oficiales en el complejo ubicado en Ezeiza. “Es un gran día para nosotros, muy particular. Es un anuncio histórico. El fútbol es un transmisor, trasciende a nivel mundial todas las banderas, las religiones. Nosotros desde nuestro lugar sabemos la importancia que tiene y de lo que genera en cada chico y chica”, comentó Tapia.

“Todos los días es una nueva oportunidad para superarse y que desde la AFA podamos hacer este aporte al país me llena de orgullo. Gracias a Ubaldo Fillol, al Dr. Alberto Barbieri y a Miriam Mayorga por acompañarme; así como también a todos los presentes en la jornada de hoy”, continuó Tapia.

Por su parte, Barbieri agradeció la propuesta del dirigente para que esté a cargo: “Es un sueño. La AFA es la representación de lo que significa el fútbol para todos los argentinos. Nosotros queremos convertir esa tradición en temas académicos, en tradición, y en ese capital internacional de reconocimiento. Será un orgullo de la comunidad en los próximos años”.

“Nuestra idea es crear esta universidad al servicio de toda la comunidad en general. Va a tener una característica fundamental: abarcar la posibilidad de hacer una sinergia entre los principales conceptos académicos y lo práctico”, añadió. Y agregó: “Nosotros venimos a sumar. Vamos a potenciar el desarrollo de cada club. Vamos a tener a los profesionales del deporte más destacados en cada disciplina. Vamos a hacer convenios con los principales centros y universidades de todo el mundo”.

Por otro lado, Tapia adelantó los alcances de la UnAFA en el futuro: “Vamos a lanzar un programa que se llama ‘Segundo tiempo educativo‘ para que todos aquellos que componen cada club de la Asociación del Fútbol Argentino, puedan terminar el secundario. Vamos a crear el centro de idiomas de la UNAFA, para darle a todos los clubes y jugadores una herramienta de internacionalización. También crearemos un sistema de comunicación con todos los clubes, para que podamos ver de qué manera podemos complementar y potenciar la educación en ellos”.

El presidente de la AFA colocó a la inclusión y la ascendencia social a través del conocimiento como las metas principales de esta idea: “Buscamos generar que el estudio esté antes que el deporte, que los chicos entiendan que primero hay que estudiar. La educación es un derecho. No hay edad para estudiar. Los argentinos y argentinas tienen que entender que es la base principal para formar personas con valores“.

“Cuando uno tiene un título tiene una posibilidad de vida diferente. Te abre puertas. El estudio es una deuda con uno mismo. Es una posibilidad para que todos tengamos una mejor calidad de vida y para aportar al país más profesionales”, expresó y cerró con un claro mensaje a todos los presentes: “Queremos que todas las familias del fútbol argentino puedan recibirse".

Oferta de estudio confirmada para 2026

Maestría en Dirección de Entidades deportivas

Diplomatura en Dirección Deportiva

Diplomatura en Finanzas y estrategias económicas del deporte

Diplomatura en Dirección General y RRHH

Diplomatura en Derecho Deportivo Internacional

Diplomatura en Gobernanza y Buenas Prácticas en Asociaciones Civiles Deportivas

Diplomatura en Alto Rendimiento Deportivo

Diplomatura en Fisioterapia Deportiva

Diplomatura de Auxiliar en Kinesiología

Diplomatura en Nutrición Deportiva

Diplomatura en Coaching Deportivo

Diplomatura en Marketing y Branding deportivo

Diplomatura en Gestión y Producción de Eventos deportivos

Diplomatura en Big Data aplicada al deporte

Diplomatura en Indumentaria Deportiva