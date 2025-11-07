"Quiero vale 4": con Messi y Scaloni, la Selección Argentina ya palpita el Mundial 2026

El video estuvo protagonizado por varias figuras de la “Albiceleste” donde se destaca la presencia del astro rosarino Lionel Messi. También aparece su coterráneo Ángel Di María, el presidente de la AFA, Claudio Tapia y el director técnico Lionel Scaloni.

En un nuevo comercial de la presentación de la nueva camiseta de la Albiceleste, donde también se sumó Bizarrap, en un partido de truco entre futbolistas y Claudio Tapia, presidente de la AFA, la mano escaló hasta un "vale cuatro". En ese momento, la última palabra fue de la Pulga: "Quiero".

Este breve mensaje puede ser un indicio del deseo del crack rosarino de participar en la próxima Copa del Mundo y soñar con la cuarta estrella para el conjunto nacional, luego de la histórica coronación en Qatar 2022.

Selección Argentina vs Angola: cuándo se juega y convocados por Lionel Scaloni

La Selección Argentina ya se prepara de cara al último amistoso del 2025, ante Angola, en lo que será la despedida de los campeones del mundo antes de un 2026 que tendrá como principal objetivo el Mundial que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México.

El cruce ante Angola será el viernes 14 de noviembre a la una del mediodía en Luanda, que es la capital del país africano.

De cara a este encuentro, el director técnico Lionel Scaloni decidió convocar a casi todos los jugadores que suelen ser tenidos en cuenta como titulares y también se destaca la presencia de Lionel Messi, quien era vital para que la AFA cobrara 12 millones de dólares por este amistoso.

Uno de los jugadores que más se extrañará será el arquero Emiliano “Dibu” Martínez. Esto se debe a que Scaloni quiere probar a otros arqueros para completar la lista mundialista.

Los convocados por Lionel Scaloni para el amistoso ante Angola

Arqueros: Gerónimo Rulli, Wálter Benítez.

Defensores: Nahuel Molina, Juan Foyth, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Marcos Senesi, Nicolás Tagliafico, Valentín Barco.

Mediocampistas: Alexis Mac Allister, Máximo Perrone, Rodrigo de Paul, Enzo Fernández, Thiago Almada, Giovani Lo Celso Nicolás Paz, Giuliano Simeone.

Delanteros: Lionel Messi, Gianluca Prestianni, Nicolás González, Lautaro Martínez, José Manuel López, Joaquín Panichelli.